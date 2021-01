Investire nel forex ai tempi del Coronavirus: consigli e suggerimenti

Il coronavirus non ferma gli investitori, sempre più interessati alle recenti performance del forex. Il mercato valutario, infatti, è attualmente influenzato dall’emergenza covid-19 e dai conseguenti dati economici mondiali, nonché dagli andamenti della valuta statunitense che ha aperto il 2021 in una situazione di lateralità di breve periodo.

Anche in tempi di Coronavirus, la tendenza degli investitori è quella di approfittare delle oscillazioni del forex intraday facendo trading sulle principali coppie di valute. A facilitare questo processo, numerosi broker online, che danno accesso ai mercati valutari e a tutte le specifiche relative alla fase operativa.

Coronavirus: come investire sul forex

Un broker è l'operatore online che fornisce all'investitore l'interfaccia per la visualizzazione dei grafici in tempo reale e per l'inserimento ordini: due step molto importanti per la vera e propria fase operativa. Per queste ragioni, il consiglio per chi vuole fare trading sul forex è quello di selezionare il broker più adatto con criterio, avendo cura di favorire esclusivamente quelli in possesso di determinati requisiti.

Nello specifico, i broker online più vantaggiosi sono quelli che danno accesso a un conto demo, un conto che permette di avvalersi di un'esperienza operativa del tutto identica a quella reale, con la sola differenza di tradare con denaro virtuale. Il vantaggio, in questo caso, non riguarda esclusivamente i trader inesperti, ma anche coloro che vogliano testare alcune strategie operative, che non devono, quindi, per forza utilizzare il proprio conto reale.

Attualmente, la maggior parte degli intermediari dà la possibilità di avvalersi di un profilo di simulazione in modo gratuito, tuttavia, per individuare i migliori conti forex demo , il suggerimento è quello di affidarsi alle recensioni di chi li ha già provati, come quelle ad esempio fornite dal portale di informazione brokerforex.it.

Forex e conti demo: come scegliere il broker migliore

Gli analisti di brokerforex.it hanno stilato una lista dei broker online più affidabili con una serie di consigli per individuare la migliore esperienza di operatività demo. Per farlo, si sono concentrati su alcuni requisiti - molti dei quali imprescindibili - come l'autorevolezza dell'intermediario, strettamente collegata alla sua esperienza sul campo.

Tra questi, spicca sicuramente eToro, che oltre a garantire l'accesso a un conto demo illimitato, ha sviluppato il cosiddetto social trading, una community simile a un social network che facilita lo scambio di consigli e suggerimenti fra operatori e trader alle prime armi. Su eToro è inoltre possibile accedere a servizi di Copy Trading e Copy Portfolios, il primo per replicare l'operatività di utenti profittevoli, il secondo per affidare agli esperti la gestione del proprio portafoglio.

Broker regolamentati e formazione

In merito all'autorevolezza degli intermediari, uno degli aspetti più importanti presi in esame da brokerforex.it è la presenza di una regolamentazione da parte di una o più autorità: un requisito imprescindibile per selezionare esclusivamente broker dalla massima affidabilità ed evitare ogni possibile truffa.

Tra questi, oltre a eToro, è stato inserito Trade.com, l'intermediario in possesso di una certificazione multi giurisdizionale che dà accesso alle major e alle coppie di valute esotiche a condizioni molto vantaggiose. L'intermediario garantisce infatti spread molto ridotti, operazioni a leva e zero commissioni: una serie di vantaggi molto importanti per chi fa trading sulle coppie di valute.

Tra gli altri broker forex regolamentati che assicurano un'esperienza di trading demo completa c'è anche Plus500, inserito da brokerforex.it tra i migliori intermediari per il suo conto demo che si ricarica nell'immediato non appena il saldo raggiunge la soglia di 200 euro.

Tra gli altri vantaggi di Plus500, un deposito iniziale minimo, che permette a chiunque di operare anche con capitali limitati, oltre a una interessante proposta di analisi tecnica, che semplifica ai trader l'individuazione di livelli e dei pattern di prezzo, di ingresso e di uscita dal mercato.

Naturalmente, un ultimo aspetto che accomuna tutti questi broker - e che quindi rappresenta un ulteriore fattore di autorevolezza - è la presenza di un'offerta formativa: una serie di proposte di video, webinar ed e-book in grado di garantire ai nuovi utenti un'operatività sul forex più consapevole.