Detergente intimo e per il corpo: guida alla scelta

L'igiene quotidiana non deve mai essere trascurata: sappiamo tutti quanto sia importante mantenere il proprio corpo sempre pulito, non solo per evitare disagi legati ai cattivi odori ma anche e soprattutto per proteggere la pelle dalle aggressioni esterne o dal proliferare di batteri nocivi.

Al giorno d’oggi però siamo sempre di corsa e capita di frequente di non riuscire a dedicare abbastanza tempo alla propria igiene personale. Per questo motivo, molte persone fanno tutto sotto la doccia, utilizzando lo stesso prodotto per la pulizia del corpo e delle parti intime.

Il vero problema però è che spesso e volentieri si usano detergenti aggressivi, che non solo rischiano di irritare i genitali ma che alla lunga risultano dannosi per tutta la barriera cutanea. Ecco perché è importante scegliere un detergente che sia adatto sia all’igiene intima che a quella del resto del corpo.

Quali caratteristiche deve avere un buon detergente intimo e corpo

Gli aspetti da considerare quando si è alle prese con la scelta di un detergente intimo e per il corpo sono diversi. Vale dunque la pena andarli a vedere uno ad uno, in modo da avere una panoramica completa e sapersi orientare con maggior facilità.

INCI: attenzione agli ingredienti dannosi

L'INCI, ossia la lista degli ingredienti che è sempre presente su qualsiasi prodotto cosmetico, è fondamentale perché ci aiuta a capire se un detergente si possa considerare di buona qualità. Purtroppo infatti molti prodotti, anche di marchi conosciuti, contengono sostanze che sono ammesse ma che alla lunga risultano dannose o troppo aggressive. In modo particolare, uno degli ingredienti che troviamo spesso nei detergenti è il Triclosan ed è ormai accertato che si tratta di una sostanza dannosa sul lungo periodo, da evitare dunque. Se leggendo l’INCI trovate dunque questo ingrediente, vi conviene cambiare prodotto. Generalmente, è consigliabile optare per prodotti ricchi di estratti naturali come il detergente Saugella intimo e corpo che è considerato uno dei migliori della categoria, anche perché privo di sapone, SLS e SLES. Questi ultimi due sono tensioattivi molto aggressivi, rischiano di irritare e disidratare la pelle. Il Sodium Laureth Sulfate (SLES) contiene inoltre derivati del petrolio ed è dunque da evitare.

Sistema prebiotico e mantenimento del naturale microbiota cutaneo

Il detergente intimo e corpo di Saugella si distingue dalla maggior parte dei prodotti della categoria anche per lo speciale sistema prebiotico della sua formulazione, che permette di preservare il naturale equilibrio del microbiota cutaneo. Dobbiamo infatti ricordare che la nostra pelle è popolata da moltissimi batteri e microrganismi considerati buoni, che vivono in armonia formando una barriera in grado di contrastare le aggressioni esterne. È dunque importante scegliere un detergente che preservi tale equilibrio, perché se si va ad alterarlo si espone la cute al rischio di sviluppare problematiche anche serie.

Azione idratante, per contrastare la secchezza cutanea

La maggior parte dei detergenti per intimo e corpo di scarsa qualità rischiano alla lunga di provocare secchezza, specialmente nelle zone più delicate come quelle dei genitali. È dunque sempre importante scegliere un prodotto che sia dotato di una spiccata azione idratante e anche in questo il detergente intimo e corpo Saugella si conferma l’ideale. È infatti ricco di polisaccaridi di origine naturale, in grado di garantire la corretta idratazione della pelle senza risultare aggressivi o irritanti.

Sicurezza del prodotto e studi clinici

Infine, un altro dettaglio da non sottovalutare riguarda la sicurezza del prodotto che si utilizza. In questo caso specifico, conviene sempre scegliere detergenti che siano dermatologicamente e ginecologicamente testati come appunto quello specifico per intimo e corpo Saugella, che anche in tal caso non si smentisce. È dunque chiaro che questo è il prodotto migliore.