Non segnala la scomparsa del cane "impallinato" durante la battuta di caccia: denunciato

Dalla Bergamasca era venuto nel vercellese per una battuta di caccia nelle aree a cavallo tra Costanzana e il casalese. Ma quando non ha più trovato il cane Whisky, un bassotto tedesco di circa un anno, regolarmente detenuto e chippato, dopo aver provato a chiamarlo e a cercarlo nella zona, se ne è andato e non ha segnalato alle forze dell'ordine lo smarrimento del povero animale che, impallinato da qualche doppietta, si tra era trascinato, ferito e spaventato, sul ciglio della provinciale 24 a Costanzana.

A salvarlo un automobilista che, dopo essersi accorto del cane, lo ha soccorso e portato alle guardie zoofile del Comune di Morano Po. Whisky, ricoverato all'istituto veterinario di Novara, è stato curato per le ferite causate dalle munizioni da caccia e, dal microchip, è stato poi possibile risalire al proprietario.

Nei giorni scorsi l'uomo, un pensionato lombardo, che ha confermato la trasferta in terra vercellese per la battuta di caccia, è stato denunciato dai Carabinieri di Casale Monferrato per l'abbandono del cane che, nel frattempo, è affidato alla custodia delle Guardie Zoofile volontarie.