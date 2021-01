«Niente lavatrice ed eravamo noi a far le pulizie»: al processo Malfi parlano i migranti

Niente lavatrici, pulizia dei locali a carico dei migranti, forniture di abbigliamento non sempre adeguato alla stagione, cibo non gradito e talvolta non abbondante. E' il ritratto dei centri di accoglienza di Alice Castello, Saluggia, Albano e dell'ex asilo Arcobaleno di Vercelli tratteggiato dai quattro migranti che hanno deposto, giovedì, al processo in corso davanti al Tribunale di Vercelli e che vede imputati l'ex prefetto Salvatore Malfi, tre funzionarie della Prefettura e Gianluca Mascarino, presidente della cooperativa Obiettivo onlus che gestiva quelle strutture.

Chiamati a deporre come testi d'accusa ci sono quattro dei migranti che vennero sentiti nel 2016 dalla Squadra Mobile: altri 11, pure citati per l'udienza, sono irreperibili e forse non si trovano più nemmeno sul territorio italiano. Chi si è presentato risponde con l'aiuto dell'interprete alle domande dei pubblici ministeri Davide Pretti e Rosamaria Iera ribadendo, a grandi linee, quanto era stato detto alla Polizia in relazione alle strutture nelle quali erano ospitati.

Più complesso è il tema dei servizi offerti: all'epoca i testimoni lamentarono l'assenza di attività di mediazione culturale, assistenza medica e sociale. Ma in aula quando l'avvocato Andrea Corsaro, che difende Mascarino, cita loro i nomi di infermiera, assistente sociale e mediatore in servizio nelle strutture tutti i testi dicono di ricordarli e di sapere chi fossero. Con il passare del tempo diventa anche più difficile risalire esattamente a quando iniziarono i corsi di italiano, talvolta organizzati con associazioni mentre tutti ricordano di aver ricevuto la scheda telefonica all'arrivo e il pocket money alla fine del mese.

Resta incerto, per ora, il destino delle dichiarazioni che gli altri migranti, oggi irreperibili, resero alla Polizia nel 2016. I pubblici ministeri Pretti e Iera hanno chiesto che quelle dichiarazioni vengano acquisite agli atti del processo, mentre la difesa si è riservata di esaminare gli esiti delle ricerche prima di esprimere la propria posizione. Se ne riparlerà alla prossima udienza quando la corte dovrà anche decidere sull'eccezione sollevata dall'avvocato Massimo Mussato - che difende la funzionaria prefettizia Lucia Castelluccio -, in merito all'utilizzabilità di un'intercettazione ambientale nella quale la sua cliente raccontava alla vice prefetto vicario Raffaella Attianese il tema dell'audizione avuta davanti alla polizia. Nessuna delle due immaginava che l'ufficio fosse controllato e così quella conversazione ha messo nei guai Castelluccio, chiamata a rispondere di favoreggiamento.