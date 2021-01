Devastato dall'alluvione, Parco Magni riaprirà in primavera

Riaprirà con l’arrivo della primavera il Parco Magni di Borgosesia: è questa la promessa dell’Amministrazione Comunale, che sta lavorando alacremente per rendere più sicura e più bella l'area verde duramente colpita dall'alluvione dello scorso 3 ottobre.

«Abbiamo registrato centinaia di migliaia di euro di danni, che hanno riguardato sia il patrimonio arboreo che gli arredi, oltre che l’area spondale e le reti verso il fiume Sesia – spiega Eleonora Guida, assessore con delega al Parco Magni –. Fin dai primi momenti ci siamo attivati per ripristinare il tutto, alcune ditte private locali hanno effettuato a titolo gratuito i primi interventi, ma è subito apparso chiaro che la messa in sicurezza dell’area avrebbe richiesto tempi non brevi».

E così è stato: «Con ordinanza di somma urgenza, pochi giorni dopo l’evento siamo intervenuti nell’alveo del Sesia per rifare le scogliere, rendendo tutto lo spazio spondale più sicuro in caso di nuovi eventi di questo genere – spiega ancora Eleonora Guida - poi abbiamo dato il via alle pratiche per ottenere i rimborsi dell’assicurazione. Proprio in questi giorni ci è stato comunicato che le spese per riacquistare i giochi dell’area bimbi saranno coperte, mentre restano interamente a carico del Comune i costi di ripristino delle reti che delimitano il parco verso il fiume, per le quali gli uffici comunali hanno subito richiesto i preventivi alle ditte specializzate. Abbiamo intanto conferito incarico ad una ditta di agronomi di ricontrollare lo stato di tutti gli alberi del parco, per essere certi che siano assolutamente sicuri al momento della riapertura».

La sicurezza del patrimonio arboreo è una priorità per l’assessore Guida: «La nevicata di inizio dicembre ha fatto cadere un albero che aveva resistito all’alluvione – dice – per questo ora facciamo un controllo approfondito, anche con l’uso di apposite prove di trazione, per essere certi che tutte le piante siano assolutamente salde e sicure per i frequentatori del parco».

Tutti questi interventi richiedono tempo e impegno, ma l’obiettivo primario è quello di riaprire in condizioni di massima sicurezza: «Preferiamo aspettare qualche giorno in più – conclude Eleonora Guida – ma restituire ai cittadini un parco completamente sicuro e, già che ci siamo, lo rendiamo anche più bello sostituendo tutte le panchine che ormai erano piuttosto usurate. Riapriremo le porte del nostro Parco Magni con il rifiorire della natura, e vi garantisco che tornerà ad essere uno spazio accogliente per tutti i borgosesiani, con un quoziente di sicurezza ancor più elevato».