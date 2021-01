Borgosesia: il saluto a Gabriella Pescara, prima donna vigile e punto di riferimento in Comune

Con un festoso commiato organizzato da colleghi e amministratori, venerdì 29 gennaio Gabriella Pescara ha concluso il suo lavoro presso il Comune di Borgosesia ed è andata in pensione.

Gabriella ha lavorato per il Comune fin dal 1979: appena conseguito il diploma di Ragioneria, è entrata nel corpo della Polizia Municipale diventando la prima donna vigile urbano di Borgosesia. Successivamente ha prestato servizio per 7 anni all’ufficio tecnico per poi approdare all’ufficio ragioneria, dove ha concluso la sua carriera come responsabile di paghe e contributi.

«Ho pensato spesso a cosa avrei fatto avendo a disposizione tanto tempo libero – dice Gabriella – certamente mi dedicherò alla mia famiglia ed a me stessa, conservando nel cuore un bellissimo ricordo degli anni trascorsi in Comune, dei colleghi e degli Amministratori».

A Gabriella è andato il saluto ed il ringraziamento dell’Amministrazione: «Grazie per il servizio prestato in questa che è la casa comune di tutti i Borgosesiani – ha detto il indaco Paolo Tiramani, che le ha offerto un colorato bouquet – e tanti auguri che questa meritata pensione sia foriera di nuovi interessi e tanta serenità».