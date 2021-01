SiAmo Vercelli: «Pallet: chiediamo una moratoria sull'insediamento»

Riceviamo e pubblichiamo.

Nonostante il muro di gomma dell’Amministrazione Comunale, che ha cercato in ogni modo di procrastinare la discussione dell’atto di indirizzo relativo all’insediamento dell’impianto per la produzione di pallet, alcuni consiglieri, tra i quali i due di SiAmo Vercelli, hanno depositato la richiesta di un Consiglio comunale straordinario.

Avremmo gradito l’appoggio da parte degli altri partiti di minoranza ma, ahimé, la delibera relativa alla fabbrica di pallet è stata della Giunta Forte, mostrando una strana e inusuale alleanza tra centrodestra sovranista, che appoggia il sindaco Corsaro, e Pd, in barba alla salute dei cittadini vercellesi.

Ricordiamo come SiAmo Vercelli, a partire dal novembre 2019, abbia evidenziato alla cittadinanza i potenziali danni in termini ambientali e sanitari collegati alla fabbrica di pallet, fornendo informazioni presso i gazebo per le vie della città e con appositi comunicati stampa e partecipando attivamente alla costituzione del Comitato per il No alla fabbrica di pallet.

Chiediamo al sindaco una moratoria alla costruzione della fabbrica di pallet. Tutto ciò in quanto la Conferenza dei Servizi del 21 dicembre scorso ha deciso di non tenere in considerazione le prescrizioni di Arpa, condivise dall’Asl di Vercelli, deliberando di far costruire l’impianto e di effettuare le misurazioni delle polveri rilasciate dall’impianto e dei valori delle emissioni odorigene entro il primo anno di svolgimento dell’attività. Quindi, prima si danneggiano ulteriormente una città e i paesi limitrofi, già fortemente compromessi da smog, polveri sottili, ecc….; poi, magari, forse, in futuro, se proprio necessario, verranno effettuati i controlli.

Ancora una volta, sembrerebbe che gli interessi di bottega prevalgano sulla tutela della salute dei cittadini.

SiAmo Vercelli proseguirà senza indugio nel proprio intento di tutelare la salute dei cittadini vercellesi.