Covid e restrizioni mandano al tappeto il terziario: nel vercellese per 3 aziende su 4 non è stato un "Buon Natale"

Per 3 imprese su 4 del terziario vercellese non è stato un “buon” Natale.

Lo confermano le risultanze dell’indagine “L'andamento del terziario nella provincia di Vercelli durante il Periodo Natalizio”, realizzata dal Centro Studi sul Terziario del Piemonte Nord con “EconLab Research Network” e alla quale hanno risposto 220 imprese del vercellese.

I tre quarti delle imprese intervistate (75,4%) hanno riscontrato una diminuzione del fatturato nel corso delle festività natalizie, nella maggior parte dei casi superiore al 30% rispetto allo stesso periodo del 2019. Le più penalizzate sono state le attività turistiche (97,4% in perdita), il 92% delle quali evidenzia un calo di tali proporzioni (percentuale che si attesta al 90% nella "Ristorazione" e al 100% nelle "Strutture ricettive").

Seguono le aziende dei servizi (75% in perdita), dove è il 72% ad indicare una riduzione oltre al 30% del fatturato (percentuale che si attesta al 77% nei "Servizi alla persona" e al 60% nei "Servizi alle imprese").

Di fatto, gli esercizi del commercio (61,4% in perdita) sembrano aver subìto un minor impatto: il 51% lamenta una flessione oltre il 30% del fatturato (percentuale che si attesta al 37% nell'"Alimentare", al 50% nella "Moda" e all'80% per gli "Ambulanti").

A livello territoriale, si riscontrano maggiori contrazioni nelle zone di "Periferia" (89% delle aziende). Inferiori, ma pur sempre importanti, quelle registrate nelle fasce "Semicentrali" (81% delle aziende) e all'interno dei "Centri urbani" (65%). A vedere un aumento del fatturato nel corso del periodo natalizio sono quasi esclusivamente attività del commercio (94,4%), per la maggior parte negozi di generi alimentari o tabaccherie/cartolibrerie.

«L’indagine ha confermato quello che era molto piùdi un sentore tra le aziende del terziario vercellese - commenta il presidente di Ascom Vercelli, Antonio Bisceglia –. Dopo un anno di lockdown, zone rosse, arancioni e aperture parziali anche il consumatore ha sviluppato un senso di cautela importante e ha perso l’abitudine al consumo».

All'interno della categoria, il settore “Turismo” è quello che ha patito le ripercussioni peggiori, uscendo quasi azzerato e con pesanti perdite di fatturato dal confronto con il medesimo periodo del 2019, mentre il “Commercio” - con l’eccezione dell’ambulantato le cui perdite sono rilevanti - è il settore che ha resistito meglio all’emergenza e contenuto almeno in parte le perdite, comunque importanti.

La ricerca fa emergere come l’effetto urbano abbia in parte mitigato le perdite: gli esercizi nelle “zone centrali” della città hanno registrato una maggiore resilienza, mentre hanno sofferto di più le strutture nelle periferie. Solo una piccola parte degli esercizi si è avvalsa dell’opportunità, concessa dalla Regione, di effettuare promozioni prima dei saldi, soprattutto nelle zone centrali urbane.

Il sistema commerciale e turistico si è riorganizzato, proponendo forme di vendita alternative, ma i risultatisono stati inferiori alle aspettative. Il sistema terziario esce dal periodo natalizio con gravi difficoltà, ha provato a reagire e chi ha potuto o non è riuscito tenere aperto ha limitato le perdite. Ma per un rilancio vero serve che il mercato riprenda a funzionare. Serve favorire una ripresa collettiva, in grado di rinnovare, anche qualitativamente, il circolo lavoro-reddito-consumo, attualmente bloccato.

«Il commercio e i pubblici esercizi - conclude Bisceglia - sono la linfa vitale delle città e le restrizioni a cui sono sottoposti, questi ultimi in particolar modo, oltre a rappresentare un danno inimmaginabile per la categoria, si riflettono ancor più sul resto del comparto commerciale. Con bar e ristoranti chiusi il vero coprifuoco non è alle 22, ma alle 18, con undanno incalcolabile a tutto il comparto economico dei nostri comuni».