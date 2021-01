Covid: casi di positività a scuola. Ripartono isolamenti e didattica a distanza

Caso di positività alla media Verga e, da domani, scatta una settimana di didattica a distanza per tutti gli studenti: lo rende noto il dirigente scolastico con una nota pubblicata sul sito internet del comprensivo Ferraris. «Si comunica che, in seguito alla segnalazione di un caso positivo, a scopo prudenziale la scuola secondaria di primo grado Verga sarà chiusa da domani venerdì 29 gennaio a venerdì 5 febbraio 2021. Le lezioni riprenderanno lunedì 8 febbraio 2021. Le attività didattiche a distanza saranno attivate già a partire da domani venerdì 29 gennaio per tutte le classi».

La scuola aveva fronteggiato un episodio simile anche nei mesi scorsi quando, per casi di positività tra il personale Ata era risultato necessario chiudere i locali per alcuni giorni.

Nella giornata di giovedì è emerso che anche alla materna di Desana, per motivi analoghi, bambini e insegnanti delle due sezioni dovranno restare a casa per due settimane.