Pro Vercelli-colpaccio: in arrivo Luca Rizzo

Pro Vercelli, in arrivo Luca Rizzo, (ex Samp Bologna), svincolato dal Livorno. Mercoledì la firma, contratto fino a fine stagione più opzione per un altro anno

scrive gianlucadimarzio.com

https://gianlucadimarzio.com/it/calciomercato-serie-c-serie-d-trattative-oggi-25-gennaio-2021

Luca Rizzo, 28 anni, mezzala o esterno destro, ha giocato nella Sampdoria e nel Bologna allenato da Delio Rossi. Nelle ultime stagioni ha avuto qualche problema fisico (solo 4 presenze nel Foggia di Grassadonia e 4 nel Livorno, l'anno scorso) ma si tratta sicuramente di un colpaccio di Alex Casella.

Con il suo inserimento la Pro Vercelli può contare su un centrocampo di alta qualità: Nielsen, Emmanuello, Awua e Rizzo, appunto.