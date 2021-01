Momenti di ansia, nella serata di martedì 26 gennaio, per una fuga di gas segnalata a Borgosesia, in via Fratelli Antongini 5.

Interno alle 23,15 una squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Varallo è intervenuta per eliminare la perdita di gas metano localizzata nella cucina di appartamento posto al primo piano dello stabile e a mettere in sicurezza gli ambienti domestici arieggiandoli.