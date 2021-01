Longo: buona la prima, vola il Como, Petrović ancora in gol e la Pro che spazza via il Novara

Si è conclusa, al termine del posticipo tra Como e Renate, la ventesima giornata del campionato di Serie C girone A. Anche in questo fine settimana, che corrispondeva alla prima del girone di ritorno, le emozioni non sono mancate: la vittoria della Pro Vercelli, in trasferta, nel “Derby del Riso”, contro l’acerrima rivale Novara, la lotta salvezza, la sfide – emozionanti - per i Playoff ed il big match, giocato nel posticipo di lunedì sera, per i vertici della classifica. Andiamo, però, nel dettaglio analizzando i risultati finali delle venti del Girone A.

I risultati della prima del girone di ritorno

Ad aprire le danze è stato il Derby tra Novara e Pro Vercelli: 1-2 è il risultato finale, ad uscirne vincitori sono state le Bianche Casacche. Derby che non inizia bene per la Pro: Emmanuello perde un pallone velenoso contro Lanini che, a tu per tu con Saro, è freddo e porta in avanti gli Azzurri. È però lo specialista dei tiri dalla distanza a riscattare l’errore e trovare il pareggio: 1-1, al minuti 49, ad opera del centrocampista in maglia numero 8. Passano pochi minuti e l’ex Bomber Comi porta in vantaggio i vercellesi. Ricapitolando: terzo posto in classifica, 10 vittorie, 5 vittorie, 5 pareggi, 28 gol fatti e 22 reti subite; oltre le aspettative. Situazione completamente opposta a Novara: 19 punti (dopo 20 giornate) e Lucchese (ultima in classifica) a solamente tre punti di distanza.

Vittoria importante del Livorno, in casa, contro la mina vagante Albinoleffe: è Morelli, al minuto 25, a trovare la rete dei tre punti. Diciannovesimo posto in classifica per i toscani e lombardi che, dopo la sesta sconfitta stagionale, escono dalla corsa Playoff e trovano l’undicesimo posto in classifica. 1-1 il risultato finale tra Pro Patria e Carrarese: è la stessa dei toscani, Marilungo, a sbloccare il match dopo appena 8 minuti. Gli ospiti assaporano la vittoria ma è l’esperta, e navigata, punta Le Noci (due giorni dopo aver spento 39 candeline) a trovare la rete del pareggio. Quinto posto per i lombardi (31 punti totali) ed ottavo per i toscani (30 punti in stagione).

Perfetto l’esordio del neo allenatore dei Grigi di Alessandria: Moreno Longo, ex tecnico della Pro Vercelli, ottiene subito i tre punti nel match tra Alessandria e Pistoiese. 2-0 il tabellino finale: la rete del vantaggio la sigla Chiarello al minuto 56. Longo ritrova due ex Pro Vercelli: Mustacchio (entrato al 55esimo) e Fabio Castellano che, dopo nemmeno 7 minuti dal suo ingresso in campo, realizza la rete del raddoppio Grigio. Tre punti, quarto posto ed un piacevole ritorno in panchina.

Esce vittoriosa la Lucchese (seppur ancora ultima in classifica) nella trasferta contro la Pistoiese: le due reti, entrambe nel corso degli ultimi 45 minuti di gioco, sono da attribuire a Flavio Jr Bianchi ed a Tomi Petrović (ex conoscenza della Pro Vercelli che in tre giornate di campionato ha siglato due reti). Si ferma sul risultato di 1-1 il Lecco, in trasferta, contro la Giana Erminio: padroni di casa che si portano in vantaggio (al 33esimo) con Marchetti ed ospiti che pareggiano il match, sesto risultato di segno X stagionale, grazie a Mangni al sessantottesimo minuto. Diciassettesimo posto in classifica per la Giana e settimo posto per il Lecco. Torna a vincere la neopromossa Grosseto che, in casa, batte per 2-1 il Piacenza: Boccardi (minuto 20) porta in vantaggio i suoi, De Respinis (croce e delizia degli ospiti) fallisce il rigore del pareggio, raddoppia al settantottesimo Sersanti e - quasi sul triplice fischio del direttore di gara – De Respinis, dopo aver fallito il penalty, trova la via del gol. Crolla in trasferta L’Olbia in trasferta contro il Pontedera: 2-1 il risultato finale allo Stadio “Ettore Mannucci” di Pontedera. I sardi, dopo nove minuti, passano in vantaggio con la rete di King Udoh. Milani (al minuto 24) e Magrassi (6 minuti dopo l’inizio della ripresa) pareggiano e ribaltano il risultato: padroni di casa che raggiungono il decimo posto ed ospiti, a +3 dal Novara, che si posizionano al quattordicesimo posto in classifica. 1-1 il risultato tra Pro Sesto e Juventus U23: il match si anima nel secondo tempo. I lombardi passano in vantaggio con Caverzasi al minuto 58. Bianconeri che nel finale – al minuto 87 – trovano la rete del pareggio grazie all’attaccante classe 2003 Leonardo Cerri. Con il pareggio dopo il triplice fischio, la Pro Sesto si posiziona all’undicesimo posto in classifica ed i bianconeri trovano il sesto posto con un bottino totale di 30 punti.

Chiude la giornata il big match tra Como e la ex capolista Renate: 2-1 il finale allo stadio di Sinigaglia. È Gabrielloni a siglare la prima rete del match: siamo al nono minuto dell’incontro. Pareggia la capolista grazie all’attaccante Maistrello al minuto 35. Nel secondo tempo Damonte, dopo aver ricevuto il secondo cartellino giallo, lascia il Renate in dieci: approfitta della superiorità numerica il Como che, al minuto 83, trova la rete della vittoria con Franco Ferrari. I padroni di casa, dopo aver collezionato i tre punti, superano in classifica il Renate (che trova il secondo posto, con 42 punti a +7 dalla Pro Vercelli terza). In conclusione, il Como si posiziona al primo posto in classifica con un bottino di 43 punti così totalizzato: 13 vittorie, 4 pareggi e 3 sconfitte.