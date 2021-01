Interventi a supporto del sistema culturale: mozione di Pd e lista civica

Mozione di Pd e lista civica per chiedere che il Comune adotti azioni a supporto del settore artistico e culturale locale, prostrato da un un 2020 segnato dalle chiusure e da un 2021 tuttora incerto.

«L’emergenza Covid-19 - spiega il capogruppo Pd, Alberto Fragapane - sta determinando una forte crisi socioeconomica per diversi settori, incluso il comparto culturale e artistico, su cui grava l’inevitabile incertezza legata al contesto pandemico in cui ci stiamo muovendo. Nel corso dell’anno 2020 le attività artistiche e culturali promosse dal Comune di Vercelli hanno visto un forte rallentamento legato alle restrizioni sanitarie, senza che esse siano state rimpiazzate da proposte alternative che vadano a supporto di tutte le realtà locali. Si tratta di servizi che, oltre a rappresentare fonte di reddito e di lavoro per molte persone, possono avere anche un grande impatto dal punto di vista sociale, considerando lo scenario di forte preoccupazione nel quale siamo tutti immersi da quasi un anno».

Con la mozione Pd e lista civica chiedono all’Amministrazione di attivare la Commissione Consiliare cultura, per monitorare la situazione del settore e produrre proposte per il rilancio del comparto locale, coinvolgendo e costruendo sinergie tra le varie realtà individuate mediante la mappatura aggiornata degli operatori.

«Insieme a questo lavoro di costruzione - aggiunge Fragapane - abbiamo inserito alcune prime proposte concrete, a partire dal valutare la costituzione e il finanziamento di un servizio alternativo di spettacoli a domicilio che coinvolgano sempre le realtà locali, al fine di portare spettacoli artistico-culturali in qualsiasi luogo in cui sia possibile la realizzazione della performance in completa sicurezza per attori e spettatori, che siano cortili dei condomini, atri, giardini pubblici, circoli sportivi e spazi aperti. Un esperimento già attivato a Milano che potrebbe essere replicato nella nostra realtà. Inoltre in questo documento invitiamo la Giunta a promuovere una rassegna di spettacoli artistico-culturali in streaming, utilizzando le piattaforme web e social del Comune, coinvolgendo le realtà artistiche locali».

Perché nessuno deve essere lasciato indietro e ogni livello territoriale deve provare a dare il proprio contributo.