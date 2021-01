Riva Vercellotti: «Il Governo pensi a versare i fondi dovuti e a mettere in sicurezza Trino e Saluggia»

«Il Governo inizi a preoccuparsi di mettere in sicurezza i depositi piemontesi che ospitano scorie radioattive e ottemperi alla sentenza della Corte d’Appello di Roma del giugno 2020, provvedendo a trasferire le risorse dovute quali compensazioni per i Comuni sedi di impianto». A richiederlo, in un ordine del giorno approvato all'unanimità, è il Consiglio regionale del Piemonte che ha accolto il documento presentato dal consigliere regionale vercellese Carlo Riva Vercellotti e dal gruppo di Forza Italia.

Senza entrare nel tema della scelta del sito destinato a ospitare le scorie radioattive, il documento presentato da Riva Vercellotti impegna l'ente «a prevedere la convocazione in modalità permanente del Tavolo per la trasparenza sul nucleare, quale luogo di confronto, analisi ed approfondimento per tutti i soggetti interessati; a farsi garante di un’approfondita e concreta azione di informazione e confronto con i territori ed i cittadini, anche valorizzando le importanti conoscenze e competenze dell’Ente regionale; a farsi parte attiva presso il Governo affinché sia garantito il coinvolgimento dei territori, nelle procedure per l’individuazione del sito del deposito nazionale dei rifiuti radioattivi, attraverso un percorso trasparente, partecipato e condiviso che coinvolga i cittadini, le associazioni, le amministrazioni locali e la comunità scientifica; a sollecitare il Governo e la Sogin affinché siano garantiti gli interventi propedeutici alla sicurezza degli impianti piemontesi, con particolare riferimento alla situazione idraulica, di difesa spondale e di pulizia degli alvei riconducibili al comprensorio di Saluggia e degli altri depositi temporanei, alla necessità di una rapida ultimazione dei lavori nell’impianto Cemex, e perché sia data certezza rispetto alle risorse necessarie allo smantellamento ed alle bonifiche dei siti in Piemonte, contestualmente alla predisposizione del deposito nazionale».

Oltre a puntare l'attenzione sulla richiesta di una gestione trasparente del processo di individuazione del sito che ospiterà il deposito, Riva Vercellotti incentra il documento anche su temi di interesse dei siti temporanei di Saluggia e Trino e sulla loro messa in sicurezza attraverso interventi che tutelino gli impianti dal rischio di allagamenti da parte di Dora e Po, oltre che sulle compensazioni.

«La carta presentata da Sogin - scrive il consigliere regionale vercellese - ha individuato 67 luoghi con le condizioni tecniche per costruire il deposito nazionale e ha assegnato i voti con una graduatoria; in generale, tra le aree potenzialmente idonee, sette risultano essere in Piemonte e sono collocate tra le province di Torino e Alessandria (Comuni di Carmagnola, Alessandria, Castelletto Monferrato, Quargnento, Fubine, Oviglio; Bosco Marengo, Novi Ligure, Torino, Caluso, Mazzè, Rondissone, Castelnuovo Bormida e Sezzadio) e, secondo i parametri e i criteri utilizzati, tra le dodici “candidature più solide”, ben cinque sono in Piemonte, tra le province di Torino ed Alessandria».

Come noto, sarà la seconda fase, quella attuale, a portare a individuare, nelle aree potenzialmente idonee, i siti da sottoporre ad indagini di dettaglio, avviando momenti di approfondimento, confronto e coinvolgimento coi territori e le categorie. Intanto, però Riva Vercellotti chiede che il Governo faccia il proprio dovere, versando i fondi delle compensazioni dovuti a Trino, Saluggia e al vercellese per la presenza delle scorie alla Fermi e al Deposito Avogadro e mettendo in sicurezza i siti.

«I Piemonte è stoccata la maggiore quantità di rifiuti radioattivi a livello nazionale, oltre che la maggiore quantità di combustibile nucleare irraggiato a livello nazionale per il quale è stata effettuata la campagna di trasferimento all’impianto di La Hague per il riprocessamento e il successivo rientro in Italia - rileva Riva Vercellotti -. Prima di scegliere il sito definitivo vanno tenuti indebito conto i criteri di esclusione e di approfondimento forniti dalla IAEA: la stabilità geologica, geomorfologica ed idraulica, l’isolamento del deposito da infrastrutture antropiche ed attività umane, l’impatto derivante dalla presenza del deposito e delle attività di trasporto dei rifiuti, l’isolamento del deposito da risorse naturali del sottosuolo, la presenza di habitat e specie animali e vegetali di rilievo conservazionistico, la presenza di produzioni agricole di particolare qualità; la vocazione agricola del territori (e noi in Piemonte abbiamo produzioni di pregio quali ad esempio la risicoltura del vercellese, l’asparago di Santena, il porro ed il peperone di Carmagnola) e situazioni meritevoli di approfondimento rispetto alla tutela della risorsa idrica e delle falde acquifere, secondo quanto previsto dal Piano di Tutela delle Acque».

Riva Vercellotti rileva poi come «lo smaltimento in sicurezza dei nostri rifiuti radioattivi sia di fondamentale importanza, al pari della totale sicurezza dei depositi temporanei attualmente esistenti e sia da stigmatizzare l’atteggiamento dei Governi degli ultimi cinque anni di temporeggiare rispetto alle procedure in parola, ponendo nel 2014 il segreto di Stato sulla documentazione relativa alle cartografie delle aree potenzialmente idonee, oltre al fatto che le modalità di pubblicazione della CNAPI, non precedute da alcuna informazione agli enti locali ed alla cittadinanza, esulino dai normali rapporti di correttezza istituzionale e siano pertanto parimenti da stigmatizzare».