Crevola - Doccio: la strada distrutta dall'alluvione sarà riaperta entro l'estate

«Il tratto di strada - prosegue Andorno - verrà ripristinato e riaperto per la prossima estate. Siamo consapevoli dei disagi protratti per cui ci scusiamo, ma le diverse priorità date ai danni sulla viabilità strategica non ha permesso di iniziare prima le opere di ripristino su questo tratto. Con l'impegno di tutti, dai nostri tecnici alla ditta appaltante unita alla grande passione e dedizione del presidente Eraldo Botta che ringrazio, cercheremo di comprimere quanto maggiormente possibile i tempi di realizzazione».