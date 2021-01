Una delibera del 2018 dietro l'inchiesta che coinvolge sindaca e assessore di Olcenengo

C'è una delibera, adottata dalla giunta di Olcenengo nell'agosto nel 2018, all'origine dell'indagine che ha portato la sindaca di paese, Anna Maria Ranghino, e l'assessore Moreno Menino a finire iscritti nel registro degli indagati con le accuse di abuso d'ufficio e falso materiale e ideologico in atto pubblico commesso da pubblico ufficiale.

Il documento di giunta, relativo all'approvazione di un piano edilizio convenzionato, sarebbe stato adottato senza che fosse avvenuta la pubblicazione sull'albo pretorio del Comune e senza che fosse decorso il termine per eventuali osservazioni da parte di terzi. L'impresa edile che vi aveva operato e che secondo l'accusa ne avrebbe poi tratto un ingiusto vantaggio, è di proprietà di Luigino Pierin, vicesindaco del paese (che non risulta indagato per questa vicenda).

L'indagine, coordinata dal sostituto procuratore Davide Pretti e condotta dai Carabinieri, è partita da un esposto: martedì mattina i militari della nucleo operativo della Compagnia di Vercelli, si sono presentati all'alba a casa della sindaca e dell'assessore Menino, per consegnare gli avvisi di garanzia e poi si sono spostati in in Comune per l'acquisizione dei relativi atti.

Ranghino, funzionario della Provincia, 55 anni, leghista, è stata rieletta alla guida del Comune nel maggio 2019 alla guida di una lista civica. Nei confronti di Ranghino e Menino non sono state disposte misure cautelari, mentre il vicesindaco Pierin, che dalla scorsa settimana è tra gli indagati in uno dei filoni di inchiesta collegati all'arresto di Michela Rosetta (quello relativo all'abbattimento dell'ex chiesa di Loreto), non ha ricevuto avvisi di garanzia per questa vicenda.