In giro per Santhià con un coltello: denunciato 19enne

Era in giro per Santhià e, quando ha notato a una certa distanza i carabinieri, ha subito cercato di liberarsi di qualcosa di "ingombrante", lanciandolo all'interno di un giardino di un'abitazione privata. Una mossa che non è sfuggita alle forze dell'ordine, impegnate in un servizio teso a prevenire la commissione di reati contro il patrimonio.

I carabinieri della stazione di Santhià hanno perciò fermato il giovane, uno straniero di origine nordafricana, dimorante a Vercelli, disoccupato e già gravato da pregiudizi per reati contro il patrimonio e si sono occupati di recuperare l'oggetto, un coltello da cucina con lama di 12 centimetri che è stato sequestrato. Il 19 enne è stato accompagnato in caserma e successivamente deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Vercelli per porto abusivo di oggetti atti ad offendere.