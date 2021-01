Via Borsi: niente auto negli orari di ingresso e uscita degli studenti

Arriva il divieto di circolazione, in via Borsi, negli orari di ingresso e uscita degli studenti del plesso scolastico che ospita l'istituto primario Rodari e la media Verga.

Prendendo atto della richiesta pervenuta dal dirigente scolastico del comprensivo Ferraris, un'ordinanza del settore Polizia locale prevede che, fino al termine dell'anno scolastico, dalle ore 7,35 alle 8,30; dalle ore 13,35 alle 14,25 e dalle ore 16,05 alle 16,35, in via Borsi sia vietata la circolazione di tutti i veicoli ad eccezione di quelli dei residenti per il solo recesso dai propri passi carrabili o posti auto privati «al fine di consentire l’ingresso e uscita degli alunni, in condizioni di sicurezza, dai plessi scolastici che si trovano nella via».

Nella zona, particolarmente trafficata anche per la vicina presenza dell'ospedale, più volte sono stati lamentati in passato problemi negli orari di ingresso e uscita degli studenti. Inoltre le disposizioni anti contagio in atto, con la richiesta di mantenere il distanziamento, creano un'ulteriore necessità di spazi per gli accompagnatori degli studenti con evidenti conseguenze per la sicurezza della zona.