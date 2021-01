Lui è meglio di me: avanti tutta

E siamo arrivati ad oltre 10 mila bambini !

Grazie agli Istituti Comprensivi Scolastici della Provincia di Vercelli, il nostro progetto inclusivo LUI E' MEGLIO DI ME, iniziato ad ottobre 2019 e che doveva terminare a giugno 2020 sta continuando per tutto l'anno scolastico 2020/2021 e si concluderà a giugno 2021 .

Le sue caratteristiche le trovate qui:

https://www.liberidiscegliereonlus.it/lui-e-meglio-di-me/

Un grazie immenso ai Sigg. Dirigenti e agli oltre 1050 insegnanti coinvolti, della Scuola Primaria e dell’Infanzia e naturalmente ai sostenitori del progetto, senza i quali, questo per noi grandioso percorso non si sarebbe mai potuto realizzare.

In questi giorni abbiamo terminato la consegna totalmente gratuita, di tutto il materiale necessario per i nuovi 900 bambini impegnati nel progetto dopo i 9200 che lo scorso anno già lo avevano intrapreso, e quindi auguriamo a tutto il corpo docente della provincia di Vercelli un buon lavoro. Sappiamo bene le difficoltà che il mondo della Scuola sta affrontando, ma sappiamo anche che tanti insegnanti hanno utilizzato il nostro umile progetto nella fase più critica della didattica a distanza della primavera 2020 e questo ci ha reso fieri, pur in un contesto che in tante famiglie ha provocato rabbia e in alcuni casi dolore.

È stato ed è ancora oggi un periodo negativo e molto duro, ma tutti noi abbiamo l’obbligo di dare un messaggio di positività soprattutto ai nostri bambini, che preveda una rassicurazione e soprattutto una grande speranza per il futuro.

Anche e soprattutto i bambini, da questa lunga, strana e difficile esperienza usciranno più grandi, più formati e più pronti ad affrontare le difficoltà che la vita riserverà loro e forse, anche grazie a LUI E’ MEGLIO DI ME, sapranno accogliere meglio e con gioia, chi dei loro simili è stato più sfortunato.

Noi, esponenti di una minuscola associazione vercellese, ci sentiamo di dire sinceramente a tutti gli operatori scolastici che sono stati davvero bravissimi nel modellare le abitudini e nel gestire come nessuno poteva aspettarsi questo momento unico della nostra esistenza. Tutti loro infatti, hanno usato professionalità ed esperienza come meglio non si poteva, adattandole ad un evento inaspettato, unico, difficilissimo e, dopo un primo momento di ovvia difficoltà, sono state intraprese strade efficaci per non staccare il robusto cordone ombelicale che lega docenti e bambini.

Nel suo piccolo, anche il nostro progetto inclusivo ha potuto in molti casi essere un collante telematico tra i docenti ed i piccoli allievi e sappiamo che in tantissimi casi è stato portato avanti con efficacia e con ottimi risultati, pur rispettando i previsti programmi scolastici. Ovviamente non tutti hanno potuto terminare quello che il progetto si proponeva ed è per questo che a settembre/ottobre 2020 abbiamo proposto di continuare LUI È MEGLIO DI ME per tutto l’anno scolastico 2020/2021 come già si era ipotizzato a marzo 2020, potendo oggi ribadire che, grazie alla collaborazione di insegnanti dinamici e motivati, i bambini “ nuovi “ ossia quelli della Scuola dell’Infanzia che per la prima volta sono entrati nel mondo della scuola, avranno anche loro l’opportunità di conoscere il nostro messaggio inclusivo così come quelli della Primaria che ancora non lo avevano concluso.

Davanti a certe calamità, perché quella che stiamo ancora oggi vivendo è tale, dobbiamo tutti insieme proseguire il nostro cammino, uniti per il bene delle nuove generazioni, unica nostra vera speranza per un mondo migliore ... proprio come recita la brochure allegata al libro guida del progetto.

I metodi divulgativi sono oggi possibili in presenza, ma se ciò non fosse possibile sino al termine dell’anno scolastico, ogni docente sarà libero di usare tranquillamente ogni canale, telematico e non, senza alcun ostacolo di diritti d’autore da parte di nessuno, né ci saranno limitazioni di alcun genere, perché l’unico diritto è quello dei nostri bambini.

Favole di terra e di aria, libro di Giulia Pretta e Claudia Ferraris edizioni Erickson Live, oggi e forse anche domani, ancor di più ambasciatore dell’inclusione !

LIBERI DI SCEGLIERE ONLUS – Vercelli

Il Presidente Adriano Greppi

Il Segretario e curatore del progetto Giuseppe Ferraris