Il dovere della Memoria

«La Repubblica italiana riconosce il giorno 27 gennaio, data dell'abbattimento dei cancelli di Auschwitz, "Giorno della Memoria", al fine di ricordare la Shoah (sterminio del popolo ebraico), le leggi razziali, la persecuzione italiana dei cittadini ebrei, gli italiani che hanno subìto la deportazione, la prigionia, la morte, nonché coloro che, anche in campi e schieramenti diversi, si sono opposti al progetto di sterminio, ed a rischio della propria vita hanno salvato altre vite e protetto i perseguitati.

In occasione del "Giorno della Memoria" di cui all'articolo 1, sono organizzati cerimonie, iniziative, incontri e momenti comuni di narrazione dei fatti e di riflessione, in modo particolare nelle scuole di ogni ordine e grado, su quanto è accaduto al popolo ebraico e ai deportati militari e politici italiani nei campi nazisti in modo da conservare nel futuro dell'Italia la memoria di un tragico ed oscuro periodo della storia nel nostro Paese e in Europa, e affinché simili eventi non possano mai più accadere.»

Ecco perché siamo qui, a scrivervi oggi.

Per tener fede a questo impegno. L’impegno dell’Italia, l’impegno dell’Assemblea delle Nazioni Unite. L’impegno delle donne e degli uomini di buona volontà.

Siamo qui per diventare consapevoli . Per guardare dritto negli occhi anche noi, come dovettero fare tutti quelli che ebbero la sorte di viverlo, come dovettero fare quei 4 soldati russi il 27 gennaio del 1945, il Male estremo e le sue estreme conseguenze sulla vita di milioni e milioni di innocenti.