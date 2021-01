Giorno della Memoria: video, commemorazione e letture per ricordare la Shoa

L’Amministrazione Comunale, in collaborazione con la Comunità Ebraica di Vercelli, celebra il “Giorno della Memoria”, data dell’abbattimento dei cancelli di Auschwitz, invitando i cittadini e gli studenti alla visione di un video dal contenuto storico-divulgativo che tratterà le tematiche dell’olocausto, contestualizzato al territorio vercellese.

«Anche se a distanza, ci è sembrato doveroso interessare la cittadinanza e le scuole, per tenere viva la “Memoria” – spiega il sindaco, Andrea Corsaro – non è stato possibile organizzare iniziative come gli scorsi anni, dato il periodo, ma con questa modalità abbiamo potuto raggiungere ugualmente i vercellesi».

Il video, che vedrà protagonisti due attori locali, Roberto Sbaratto e Laura Berardi, sarà disponibile domani, alle ore 10,30, sui canali istituzionali dell’Ente: YouTube “Città di Vercelli” - link: https://youtu.be/F4CqjSRxITI e Pagina Facebook “Città di Vercelli”.

Sempre nella giornata di domani, ma aperta solo a rappresentanze istituzionali, anche la Prefettura celebra la ricorrenza: alle 10,20 è prevista la commemorazione davanti alla lapide che, sul muro della Sinagoga di via Foà, ricorda gli ebrei vercellesi deportati nei lager. Al termine, nel Salone Storico della Prefettura di Vercelli, sarà consegnata la Medaglia d’Onore alla memoria dell’Internato Militare Italiano Andrea Passarin.

L'Università del Piemonte Orientale, inoltre, contribuirà alle celebrazioni presentando online l’ultima antologia curata dal professor Giovanni Tesio intitolata “Nel buco nero di Auschwitz. Voci narrative sulla Shoah” (Interlinea).

L’autore, professore ordinario di Letteratura italiana al Dipartimento di Studi umanistici UPO, dialogherà con Paolo Pomati, responsabile della Comunicazione dell’Università del Piemonte Orientale, e l’incontro sarà disponibile dal 27 gennaio sulle piattaforme social di Ateneo Youtube, Facebook e Instagram alle quali si può accedere anche dalla homepage di Ateneo www.uniupo.it