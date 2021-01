Diapsi: ultimi giorni per la campagna "Il mio dono" - VIDEO

Ultimi giorni per aderire alla campagna di Unicredit "Il mio dono" sostenendo il progetto "Brein" di Diapsi.

«Basta poco per sostenere il nostro laboratorio di sartoria dove si realizzano borse, ma anche complementi d'arredo, accessori e capi d'abbigliamento - spiegano dall'associazione -. La campagna è promossa “Il Mio dono” di Unicredit durerà fino al 31 gennaio. Si può votare il progetto, senza costi, se però dopo aver effettuato il voto, usando sempre la stessa e-mail di riferimento, si donano almeno 10 euro Unicredit darà altri 5 punti all'associazione che, alla fine, varranno circa 5 euro. Lo si può fare direttamente dal sito www.diapsivercelli.it con un apposito banner che invia direttamente alla pagina dell’iniziativa. Chi volesse votare e non è riuscito a farlo, oppure non ha dimestichezza con la tecnologia può recarsi presso la sede di Brein, nel loggiato di San Pietro Martire, con ingresso da via Dante 93 o dall'area del parcheggione nel piazzale dell'antico ospedale per una procedura guidata dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19».

Su You Tube (cercando Diapsi Vercelli) si possono vedere i video da poco realizzati (nel contesto del progetto “Verso il lavoro”, sostenuto da Fondazione Crt) protagonisti operatori e utenti dell’associazione, sono brevi ma contengono testimonianze toccanti che mostrano quanto bene può fare anche una piccola offerta.

Intanto sono molti i vercellesi che hanno dato la propria adesione al progetto. E, in particolare, Diapsi vuol ringraziare «la Confraternita di San Sebastiano che ha donato 1.000 euro, un contributo per noi davvero importante. Altri 100 euro dagli “Amici di San Salvatore”. Contributi di entità inferiore, ma quanto mai utili, da parte di Mendola e Ferraris, Ugo Vona, Paola Carello, e altri dei quali non conosciamo i nominativi, ma che hanno già donato e ai quali va il nostro più sentito ringraziamento».