Cna Piemonte Nord: Marco Pasquino nuovo direttore

Gli artigiani che compongono la Direzione Cna Piemonte Nord, nella riunione di giovedì 21 gennaio 2021, hanno approvato all’unanimità la nomina di Marco Pasquino quale nuovo direttore dell’Associazione.

Novarese, laureato in Scienze Politiche, 38 anni, Pasquino, dopo un’esperienza in un’altra Associazione di categoria, è entrato alcuni anni fa in CNA Piemonte Nord come responsabile dei Servizi Sindacali dell’Area di Vercelli per poi assumere la carica di vicedirettore nel 2019.

«Cna è portatrice di valori importanti – dichiara il neo direttore Pasquino – nei quali mi riconosco. Metterò tutto il mio impegno per poter proseguire con successo il percorso virtuoso di crescita che ha caratterizzato questa Associazione. Ricordo che lo slogan che accompagnava la nostra assemblea del 2017 era ‘Connessi al cambiamento’. Mi sento di dire che oggi queste parole suonano profetiche. La sfida più importante che ci attende nei prossimi mesi, e che si protrarrà negli anni a venire, sarà proprio questa: cavalcare il cambiamento per essere sempre più un punto di riferimento per le migliaia di artigiani e piccoli imprenditori del nostro territorio, che comprende le province di Novara, Vercelli e Vco».

“La Presidenza e la Direzione CNA Piemonte Nord augurano buon lavoro al nuovo direttore – afferma il presidente dell’Associazione Donato Telesca – certi che potrà contare sulla collaborazione e il supporto di un gruppo di lavoro di grande professionalità ed esperienza”.