Scende dal treno con 4 etti di droga nello zainetto: arrestato un 23enne

E' sceso dal treno portandosi nello zainetto oltre 400 grammi di hashish evidentemente destinato allo spaccio nella zona del vercellese.

Nella serata di sabato i carabinieri della stazione di Santhià hanno arrestato un 23enne del Gambia, regolare in Italia e residente nel vicino biellese, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Intorno alle 22 i carabinieri di pattuglia della stazione di Santhià hanno deciso di controllare chi scendeva dal treno a quell’ora, notando tra i passeggeri anche uno straniero che alla vista dei militari ha assunto un atteggiamento sospetto, cercando di allontanarsi dalla stazione ferroviaria aumentando il passo. I carabinieri hanno deciso di identificarlo, momento in cui lo stesso è apparso particolarmente nervoso.

A questo punto il giovane è stato sottoposto a una perquisizione personale che aveva esito positivo, rinvenendo nella tasca dei pantaloni un panetto di hashish del peso di circa 100 grammi, mentre nello zainetto, sono stati rinvenuti altri 3 panetti del medesimo stupefacente per un peso complessivo di oltre 400 grammi. Lo stupefacente è stato sequestrato mentre il 23enne gambiano residente nel Biellese, regolare in Italia, è stato accompagnato in caserma, dichiarato in stato di arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti ed al termine degli atti veniva associato alla Casa Circondariale di Vercelli su disposizione del pubblico ministero della Procura di Vercelli.