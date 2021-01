“Crescentino Comune Europeo per lo Sport 2023”: presentata la candidatura

Crescentino si candida a Comune europeo dello sport - “European Town of Sport” per l’annualità 2023.

Dall’anno 2001 ACES Europe, associazione no profit con sede a Bruxelles, assegna il premio di European Capital of Sport a quelle realtà che applicano i principi di responsabilità e di etica, nella consapevolezza che lo sport sia un fattore di integrazione nella società, per il miglioramento della qualità della vita e la salute di chi lo pratica. Negli anni successivi sono poi nati anche i premi per i Municipi più piccoli, come European City of Sport (per Municipi sopra i 25.000 abitanti, in vigore dal 2007), European Town of Sport (per Municipi sotto i 25.000 abitanti, in vigore dal 2010) ed European Community of Sport (unione di più Municipi, in vigore dal 2014).

La Città di Crescentino che, negli anni, si è sempre assunta l’impegno continuativo e costante nel promuovere lo sport, perseguendo una politica comunale innovativa in materia sportiva, ha un tessuto ricco di molte realtà sportive che contano alcune centinaia di associati che usufruiscono dell’importante patrimonio di impianti sportivi comunali. Per tali ragioni, ritenendo di possedere i requisiti e le caratteristiche per partecipare, l’amministrazione comunale ha inoltrato la propria candidatura al titolo di Comune europeo dello sport - “European Town of Sport” per l’annualità 2023. “Siamo molto soddisfatti per questa candidatura – hanno commentato il sindaco Vittorio Ferrero e l’assessore allo sport Liberano Nino Dispoto - riconoscimento che, se arriverà, potrà rappresentare un’importante “vetrina” del Comune e del suo tessuto commerciale, organizzata nell’ambito di un piano strategico per le attività di valorizzazione e promozione del territorio”. Nella fase iniziale una commissione esaminatrice di ACES Europe delegazione italiana valuterà il tessuto sportivo della Città ed esaminerà in particolare le caratteristiche del territorio (storia, cultura, turismo), le motivazioni che hanno portato alla candidatura, la presenza di società sportive di vertice, il tasso di sportività della popolazione, i progetti di comunicazione per la promozione della candidatura e le relazioni tra l’Amministrazione pubblica locale e il sistema politico-sportivo locale, regionale, nazionale. “Tra le altre cose – hanno concluso Ferrero e Dispoto - verranno visionati gli impianti sportivi in termini di accessibilità degli stessi ed esaminati gli eventi sportivi cittadini, quelli già svolti e quelli programmati per il futuro. Restiamo fiduciosi che la nostra candidatura possa ottenere il risultato sperato, un premio anche per l’impegno di tutti i volontari che operano quotidianamente nelle varie associazioni sportive presenti sul territorio comunale”. Intanto è già nato il logo di “Crescentino Comune Europeo per lo Sport 2023” in cui è raffigurata la Torre Civica, monumento simbolo della Città, con un atleta in movimento che vuole racchiudere e rappresentare gli sportivi di tutte le discipline.