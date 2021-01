Lavori tra la A26 e la A4: gli svincoli chiusi e i percorsi alternativi

Per consentire lavori di risanamento dei giunti di dilatazione, sul ramo di allacciamento A4 - A26 all'altezza dello svincolo di Vicolungo, dalle 8 di lunedì 25 alle 8 di mercoledì 27 gennaio, sarà chiuso, per chi proviene da Milano, il ramo di allacciamento sulla A26 verso Genova.

Lo rende noto Autostrade per l'Italia precisando che, in alternativa, si può uscire alla stazione di Greggio, sulla A4 Torino-Milano e rientrare dalla stessa, per procedere in direzione della A26.

Sulla A26, dalle 8 di mercoledì 27 alle 8 di sabato 30 gennaio, sarà chiuso, per chi proviene da Gravellona Toce, il ramo di allacciamento con la A4, verso Milano. In alternativa, si potrà uscire alla stazione di Vercelli Est sulla stessa A26 e rientrare in direzione opposta, per procedere verso la A4.