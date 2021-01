Corso Avogadro: cavalcavia addio, si punta a un collegamento a raso

Parere favorevole, del dipartimento regionale delle Ferrovie, per l'apertura di un varco sulla linea al momento non più utilizzata Vercelli – Casale per consentire il ripristino della viabilità a raso nella zona sottostante il cavalcaferrovia di corso Avogadro di Quaregna, chiuso dallo scorso dicembre per i danni causati dalle infiltrazioni di umidità.

A darne notizia il sindaco Andrea Corsaro durante il suo periodico aggiornamento sull'attività amministrativa: «Abbiamo avuto parere favorevole a livello regionale – dice il primo cittadino – e ora si aspetta il via libera definitivo dalle Ferrovie a Roma. E' nostra necessità ripristinare quanto prima la viabilità a raso nella zona, e per questo stiamo mettendo a punto alcune variazioni».

L'obiettivo di ripristinare la viabilità a raso nella zona sotto il cavalcaferrovia risulta essenziale per snellire il traffico in ingresso e uscita dalla città e nell'area dell'ospedale e rendere più fluida la circolazione in una zona che, dopo la chiusura del cavalcaferrovia, risulta essere particolarmente sotto pressione.