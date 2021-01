Scontro auto - moto: 18enne in codice rosso

Gravissimo incidente, nel tardo pomeriggio di sabato, intorno alle 18,30, sulla Tangenziale Ovest di Vercelli, poco distante dallo stabilimento Ariotti Marmi.

Per cause al vaglio delle forze dell'ordine, un'auto e una moto si sono violentemente scontrate: a riportare le conseguenze più gravi è stato il giovanissimo motociclista, P.R., classe 2002, trasportato d'urgenza in ospedale in codice rosso per le gravi ferite riportate agli arti inferiori. Secondo le prime informazioni giunte dal 118, fortunatamente il giovane non sarebbe in pericolo di vita.

Dopo il violento impatto, la moto è finita fuori strada, terminando la corsa nel fosso laterale, mentre ha riportato gravi danni alla parte anteriore della fiancata sinistra, completamente distrutta.

Sul posto, per i soccorsi, sono presenti i mezzi del 118, le forze dell'ordine e una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Vercelli che si sta occupando della messa in sicurezza del tratto stradale: l'intervento è tuttora in corso e la Tangenziale è chiusa al traffico fino al termine dei rilievi.