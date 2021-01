Borgosesia si prepara alle "luci degli innamorati"

Ultimo fine settimana di luci natalizie a Borgosesia, in attesa che i proiettori riverberino sui palazzi della piazza nuove immagini, legate al tema di San Valentino.

«Come avevamo anticipato, la ditta fornitrice ci ha concesso l’utilizzo a costo zero delle luci natalizie fino a questo fine settimana – spiega l’assessore alle Manifestazioni, Paolo Urban - poi i tecnici utilizzeranno gli stessi proiettori per creare nuovi scenari sui palazzi della nostra piazza, che si è rivelata una splendida cornice per questo genere di iniziative. Da borgo natalizio – annuncia dunque l’amministratore - ci trasformeremo in città dell’amore, con proposte che presto sveleremo, per animare il nostro centro e sostituire gli eventi di aggregazione con la bellezza di immagini che scaldano gli animi e celebrano il sentimento più importante che ci sia».

Chi desidera ancora godere della magia delle luci del borgo, che hanno fatto sognare grandi e piccini, in questo fine settimana può fare un ultimo giro in centro e poi tutto cambierà: dal 6 febbraio si potrà ammirare il nuovo spettacolo luminoso, che illuminerà la piazza fino al 14 febbraio.

«Abbiamo scelto immagini molto delicate, con sfumature nei toni dell’azzurro, che creano un’atmosfera soffusa ed accogliente – aggiunge Paolo Urban – l’intento è di rendere suggestivo ed attraente il nostro centro storico per iniziare una tradizione: festeggiare San Valentino nella cornice della nostra piazza, dove stiamo preparando – anticipa l’Assessore - nel pieno rispetto delle normative anti-Covid, qualche bella iniziativa dedicata agli innamorati, con angoli dedicati per esempio alle proposte di fidanzamento o addirittura matrimonio, un concorso per il selfie di coppia più apprezzato e altre simpatiche iniziative per divertirci, sempre rispettando le norme che ci aiuteranno, speriamo quanto prima, a buttarci alle spalle la difficile esperienza della pandemia».