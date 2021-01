L’offerta di eToro nel 2021: ecco tutto ciò che c'è da sapere secondo Edilbroker.it

Negli ultimi anni si susseguono le pubblicità e le promozioni riguardanti quello che è un settore in piena espansione e che non pare intenzionato a fermarsi: quello degli investimenti online.

Tra i principali protagonisti di questa avanzata, c'è sicuramente eToro, la cui offerta viene analizzata al meglio su Edilbroker.it, il nostro sito di riferimento in materia di trading online. Per leggere un approfondimento sull'argomento vai alla recensione del broker .

Partendo quindi da questo articolo inizieremo col parlare del famosissimo broker online e di cosa ha da offrire ai suoi futuri clienti.

eToro e la sua offerta

Il broker online eToro offre ai suoi clienti una piattaforma per il trading online con cui è possibile accedere ai mercati finanziari tramite un account trader. Questo di intermediazione finanziaria è data dal possesso di diverse licenze e autorizzazioni che cambiano a seconda del territorio. Nel nostro caso, eToro è in possesso sia dell'autorizzazione CONSOB che della licenza CySEC.

Grazie a queste licenze il broker online permetterà di accedere a tantissimi asset utili alla diversificazione in fase di investimento, accessibili su diversi mercati finanziari. Tra questi si annoveranno:

Il mercato azionario : interessa la cosiddetta "Borsa" ed è qui che è possibile trovare i titoli delle società quotate nelle diverse borse valori sparse per i più importanti poli finanziari del mondo.

: interessa la cosiddetta "Borsa" ed è qui che è possibile trovare i titoli delle società quotate nelle diverse borse valori sparse per i più importanti poli finanziari del mondo. Il mercato Forex: interessa le cosiddette "coppie valutarie" ed interessa principalmente lo scambio di valute estere con il dollaro statunitense (USD).

interessa le cosiddette "coppie valutarie" ed interessa principalmente lo scambio di valute estere con il dollaro statunitense (USD). Il mercato ETF: interessa un tipo di fondi a bassa commissione negoziati in Borsa come se fossero normali azioni, con la peculiarità però di avere come unico obbiettivo quello di replicare l'andamento di indici azionari, obbligazionari o delle materie prime.

interessa un tipo di fondi a bassa commissione negoziati in Borsa come se fossero normali azioni, con la peculiarità però di avere come unico obbiettivo quello di replicare l'andamento di indici azionari, obbligazionari o delle materie prime. Il mercato criptovalutario: interessa il mercato delle cosiddette criptovalute, fenomeno relativamente nuovo nato con il boom di Bitcoin.

Nonostante la varietà di asset e mercati su cui investire, però, eToro potrebbe risultare difficile da utilizzare per chi è completamente a digiuno di Borsa e simili. Ragion per cui, Edilbroker.it arriva alla conclusione che questo è sì un valido broker, ma la sua offerta potrebbe non rispondere alle esigenze dei nuovi arrivati.

eToro e la sua alternativa

La maggior parte degli errori che avvengono in fase di investimento quando si è alle prime armi è imputabile alla mancanza di formazione. Questo punto è molto importante da comprendere se si vuole tenere il punto della situazione e imparare dai propri errori.

Per fortuna però, esistono diversi broker che hanno deciso di puntare tutto sulla formazione dei propri trader. Questo è dovuto anche al fatto che un trader vincente è un trader contento, e un trader contento dei propri guadagni sarà più propenso a investire maggiori somme di denaro, oltre che a prolungare la propria esperienza di trading con il broker selezionato. Ed è tra questa tipologia di broker online che troviamo ForexTB.

ForexTB è un broker online la cui offerta si differenzia dai tanti altri presenti in rete in quanto tutta incentrata sull'attenzione al cliente e sulla formazione di quest'ultimo. Con esso troviamo infatti:

Manuali sul trading online per lo più gratuiti.

per lo più gratuiti. Segnali di trading online in parte gratuiti a secondo della tipologia di account.

in parte gratuiti a secondo della tipologia di account. Account Manager che potrà rivelarsi utile in diverse situazione, soprattutto se si è nuovi al trading online.

Per quanto riguarda invece i tipi di account con cui è possibile accedere ai medesimi mercati finanziari sopraelencati si annoverano i seguenti tipi di conto:

Base : deposito minimo di 250 euro e va fino a 4.999 euro.

: deposito minimo di 250 euro e va fino a 4.999 euro. Gold : deposito minimo di 5.000 euro e va fino a 9.999 euro.

: deposito minimo di 5.000 euro e va fino a 9.999 euro. Platinum : deposito minimo di 10.000 a 49.999 euro.

: deposito minimo di 10.000 a 49.999 euro. VIP: supera i 50.000 euro.

Una volta scelto quindi il nostro tipo di conto, saremo finalmente pronti ad iniziare il nostro viaggio nel mondo del trading online.