Sabato l'addio a Mario Villa

Si svolge domani, sabato 23 gennaio, nella chiesa parrocchiale di Tricerro la cerimonia per salutare Mario Villa, il cuoco vercellese morto a Santa Croce Sull'Arno, in Toscana, dove viveva insieme con la moglie e la figlia.

leggi anche: ADDIO A MARIO VILLA, AVEVA SOLO 45 ANNI

Originario del vercellese, Villa lascia in provincia la famiglia di origine - il fratello Fabio è il notissimo titolare dell'Osteria del Vecchio Asilo di Tricerro - e un grande vuoto tra i tanti amici che lo conoscevano fin da ragazzo.

La cerimonia è in programma alle 14,30: «So che tutti voi vorreste salutare mio fratello e che sareste disposti a fare chilometri esserci vicini - scrive sui social Fabio Villa - Non vi impedirò di compiere una libera scelta, ma vi invito a utilizzare il buonsenso nel rispetto delle regole attualmente in vigore».

Grandissimo il dolore per la scomparsa di un uomo giovane, benvoluto, sempre pronto allo scherzo e dal sorriso contagioso. C'è un vuoto in più nel cuore di tante persone che, in queste ore, stanno ricordando le battute, gli scherzi e i tanti momenti belli trascorsi insieme.