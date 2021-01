Pista d'atletica: arrivano il tornello e nuove regole di accesso

Per l’accesso alla pista di atletica, il Comune di Borgosesia segue le regole indicate dalla Fidal (Federazione Italiana di Atletica Leggera) e richiede a tutte le associazioni sportive della città di fornire la lista degli atleti iscritti alle gare di interesse nazionale, in modo che essi possano effettuare i loro allenamenti in modo sicuro e corretto: «Il regolamento della Federazione è molto chiaro – spiega la vicesindaco e assessore allo Sport Emanuela Buonanno – gli allenamenti all’interno di tutti gli impianti sportivi sono riservati ai tesserati Fidal, uomini e donne, dalla categoria Cadetti fino alla Seniores, quindi tutti i nati fino al 2007 compreso, invece gli Esordienti e i Ragazzi (nati dopo il 2008) purtroppo sono esclusi da questa possibilità. Noi, come tutti, dobbiamo attenerci a queste indicazioni quindi chiediamo alle associazioni sportive di Borgosesia di fornirci l’elenco dei loro tesserati che rientrano in queste categorie: tutti questi atleti potranno allenarsi sulla “Pista di Atletica Gianluca Buonanno”».

Nei prossimi giorni, le Associazioni Sportive di Borgosesia dovranno dunque fornire all’Ufficio Staff, su richiesta del Comune, l’elenco dei loro tesserati iscritti alle gare nazionali, la data in cui si terranno tali gare e gli orari in cui gli atleti intendono effettuare l’allenamento: «Tutto questo renderà possibile organizzare al meglio la fruizione dell’impianto – spiega ancora Emanuela Buonanno – evitando assembramenti e consentendo agli sportivi di allenarsi adeguatamente. Per correttezza, saranno effettuati dei controlli senza preavviso: un incaricato del Comune potrà richiedere agli atleti che si trovano sulla pista di esibire il tesserino, in modo da verificare che tutto si svolga secondo le regole».

Presto verrà anche installato il nuovo tornello per l’ingresso all’impianto: «Dopo i ritardi che purtroppo non sono dovuti a noi, ma ai rallentamenti nelle consegne delle forniture legati alle restrizioni territoriali causa Covid – conclude la vicesindaco Buonanno – ci è stato finalmente consegnato il tornello, che sarà installato quanto prima. Abbiamo già anche i badge, così potremo regolamentare finalmente gli accessi e tutelare la corretta fruibilità dell’impianto da parte dei nostri atleti, ai quali auguro di poter praticare con gioia e successo le attività sportive che amano”.