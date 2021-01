Alpini: domenica messa in ricordo dei Caduti di Russia

Messa in suffragio dei caduti dell’Armir, l'Armata Italiana in Russia, domenica 24 gennaio, alle 11, nella parrocchia cittadina di San Paolo, su iniziativa del gruppo alpini Don Pollo, guidato da Flavio Negro. Il giorno scelto per questa commemorazione non è casuale: sabato 26 gennaio, ricorre il 78° anniversario della battaglia di Nikolajevka, battaglia in cui gli uomini della Tridentina, guidati dal generale Luigi Reverberi, a prezzo di perdite altissime, riuscirono a rompere l’accerchiamento dei Russi e ad aprire l’unica via per tentare il ritorno a casa, divenuto a sua volta una tremenda “Via Crucis” segnata da tanti cappelli con la penna nera appoggiati su semplici croci, o ritrovati solo in primavera allo sciogliersi del ghiaccio.

Oggi, in questo minuscolo paese della Federazione Russa, “Il ponte della pace” costruito dall’Associazione Nazionale Alpini, e inaugurato lo scorso settembre, ricorda a tutti l’inutilità e la disumanità della guerra, come verrà fatto anche nella messa di domenica.

Il suffragio, che sarà celebrato da don Ettore Esposito, già cappellano della sezione alpini di Vercelli, oggi parroco di San Paolo e cancelliere arcivescovile, ricorderà, in modo particolare, i caduti della battaglia di Novo Postolajowka, combattuta tra il 19 e 20 gennaio del 1943, non molto lontano da Nikolajewka, che pur meno famosa fu definita, da Eugenio Faudella, nella sua “Storia delle Truppe Alpine”: “quella sanguinosa, disperata battaglia che durò, pressoché ininterrotta, per più di trenta ore ed in cui rifulse il sovrumano e sfortunato valore dei battaglioni e dei gruppi della Julia e della Cuneense, che ne uscirono poco meno che distrutti". ... la più dura, lunga e cruenta fra le molte sostenute dagli alpini, sia in linea sia nel corso del ripiegamento.