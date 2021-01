Pro Vercelli: con orgoglio e con ambizione

«Quest'anno si respira un'aria diversa, parlo dell'aspetto umano. Anche per questo ho deciso di firmare il rinnovo».

Parole di Gianmario Comi, centravanti e capocannoniere della Pro Vercelli targata Casella-Modesto.

Accanto a lui ci sono Simone Emmanuello e Alberto Masi. È una settimana di firme, questa. Il neo acquisto Awua e, appunto, i tre giocatori che hanno rinnovato il contratto.

Il comunicato della Società precisa:

Alberto Masi e Gianmario Comi si sono legati al club fino al 2022 con opzione per il prolungamento di un anno, Simone Emmanuello si lega al club fino al 2023 con opzione per il prolungamento di un anno.

L'incontro con la stampa è avvenuto nella sede della Condor, sponsor della Pro Vercelli, e “casa” di Paolo Pinciroli, amministratore delegato.

La parola ad Alex Casella. Dirigenza, allenatore, calciatori: tutto è partito da lui. Definirlo direttore è riduttivo, insomma.

«Questa è giornata importante, una giornata che vede rinnovare tre giocatori fondamentali, che hanno fatto bene in passato e che sono stati preziosi quest'anno. Sono colonne della nostra squadra, su di loro vogliamo costruire il nostro futuro. Abbiamo deciso di fare un regalo ai tifosi alla dei derby, per far capire quanto è importante per noi questa squadra e il suo futuro. E abbiamo voluto farlo qui, da Paolo Pinciroli: l'avventura è partita con lui e grazie a lui.»

Paolo Pinciroli: «Spero che sia di buon auspicio a pochi giorni di una partita importante. Di questa Pro Vercelli mi sono appassionato sempre più. Tutto nacque a Varallo: dopo essere stato contattato da Casella ho conosciuto e apprezzato Francesco Musumeci, il mister. Il feeling è nato lì.»

è un orgoglio, a pochi giorni da una partita importante, nella speranza che sia di buon auspicio

Masi, Comi ed Emmanuello hanno ribadito «L'orgoglio di vestire questa maglia e la soddisfazione, tanto per i risultati, quanto per la fiducia.»

Comi, oltre all'orgoglio, ha sottolineato un'altra parola, cara tanto a Casella quanto a Modesto: L'ambizione.

Il finale è ancora di Casella: «Questa squadra non ha nulla da invidiare alle altre. Non cambierei nessuno dei nostri giocatori, abbiamo dimostrato che non temiamo nessuno. Il calo di dicembre? Ricordiamo gli infortuni ma ricordiamo soprattutto che il nostro obiettivo era arrivare decimi e accedere ai play off. Siamo andati ben oltre.»

E il mercato?

«La squadra con Awua e gli altri si è rinforzata. Ma non resteremo con le mani in mano. Inizia un girone di ritorno che sarà tutta un'altra storia, con le squadre, a cominciare da quelle che lottano per non retrocedere, che giocheranno allo spasimo. Insomma, se ci sarà qualche opportunità noi interverremo.»

Traduzione: un nome o forse due arriveranno.