Moreno Longo è il nuovo allenatore dell'Alessandria.

Sostituisce Angelo Gregucci, che avrebbe dovuto, nelle intenzioni della società, portare la squadra nelle posizioni di vetta. Gregucci lascia l'Alessandria dopo 9 vittorie, 4 pareggi e 6 sconfitte (l'ultina in casa con il Como) e con 31 punti in classifica (quindi quarta, a 1 punto dalla Pro Vercelli).

Per Moreno Longo, dunque, è la prima panchina in C. Dopo aver allenato la Primavera del Torino era approdato a Vercelli, chiamato da Massimo Secondo. Dopo un anno di B salutò, andò al Frosinone, con cui ottenne la promozione dalla B alla A, ma, sempre con il Frosinone, nel successivo campionato Moreno Longo ha conosciuto il primo esonero della sua vita.

L'occasionissima, per lui, c'è stata, l'anno scorso, quando Cairo lo chiamò (o meglio, richiamò) al Torino in sostituzione di Mazzarri. Il Toro si salvò ma senza brillare, e quindi Longo non fu riconfermato.

Ora si apre il capitolo Alessandria. Sembra che Longo abbia chiesto garanzie, insomma rinforzi. L'Alessandria punta in alto. Longo pure.

Vedremo come va il matrimonio.