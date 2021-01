Principio di incendio al Centro Diurno di via Bruzza - FOTO

Principio di incendio, nella mattina di giovedì, al Centro di Salute Mentale di via Bruzza 1 dove, a causa di un corto circuito, si sono sprigionate alcune fiamme da una delle plafoniere nel portico d'ingresso.

All'arrivo sul posto la squadra dei Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Vercelli si è occupata di estinguere il principio d'incendio innescato dalla plafoniera d'illuminazione.

Successivamente all'estinzione del focolaio ci è occupati di ripristinae le condizioni di sicurezza: per scrupolo e cautela, i due ospiti e le due educatrici presenti nella struttura al momento del verificarsi dell'evento sono stati inviati al Pronto soccorso dell'ospedale di Vercelli per gli accertamenti del caso.