Fuga di gas in via XX Settembre: intervento dei Vigili del Fuoco

Intervento dei Vigili del Fuoco, nel pomeriggio di giovedì, in via XX Settembre per una fuga di gas segnalata all'altezza del civico 39 della centralissimi arteria cittadina.

Il personale del Comando provinciale di Vercelli è intervenuto poco dopo le 15 e, tramite l'apposita strumentazione, ha riscontrato una perdita dalla tubazione di alimentazione condominiale.

Tramite il nastro di contenimento gas il personale si è occupato della messa in sicurezza della zona, in attesa dell'arrivo dei tecnici Asm per le ulteriori verifiche del caso. Al termine dei controlli è stata notificata all'amministratore condominiale la necessità di effettuare un intervento urgente per il ripristino delle condizioni di sicurezza.