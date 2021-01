De Marino: dalla Pro Vercelli al "sogno-Juventus"

Il ricordo più bello della tua esperienza, qui a Vercelli?

«La prima partita di quest'anno, contro il Novara. Tornare a giocare dopo tanto tempo, vincere proprio il derby, diventare titolare: una giornata che non dimenticherò».

Cos'hai provato, domenica scorsa, al tuo esordio con la Juventus Under 23?

«Ho coronato un sogno: la Juventus è il club più forte d'Italia, uno dei più forti d'Europa. Ed è an che la squadra di cui sono tifoso, da sempre. Spero di fare bene.»

Davide De Marino, classe 2000, uno dei fiori all'occhiello delle giovanile della Pro Vercelli. Si distingue nella squadra Primavera, poi, in C, parte titolare nella squadra allenata da Vito Grieco. Gioca alcune partite, le gioca bene, ma si fa male: e si teme il peggio: il crociato, ed è la seconda volta. Per un anno e mezzo, Davide De Marino deve stare lontano dai campi di gioco.

L'anno scorso, l'anno di Gilardino, ti vedevamo arrivare allo stadio con le stampelle. Hai mai pensato di dover lasciare il calcio?

«Io no, mai, ma le persone più vicine, amici, la mia famiglia, lo temevano. Mi dicevano che dovevo pensare che non esiste solo il calcio. Io non mi sono mai perso d'animo e ho avuto la fortuna di farmi curare da un grande specialista, Marco Cola, che ha uno studio a Cesena. Anche Sangiorgi si è rivolto a lui e adesso è un giocatore recuperato.»

Parliamo di allenatori. Comincerei da Vito Grieco. Stravedeva per te. Diceva che come centrale sei forte perché sei veloce e sei bravo nel gioco areo, una volta disse che in una difesa a quattro tu potresti giocare come esterno sinistro 'alla Mammarella.'

«Devo molto a Vito Grieco, è un bravo allenatore, preparato. Mi ha fatto fare il salto dalla Primavera alla prima squadra in C, addirittura mi fece esordire in B, in Cittadella-Pro Vercelli.»

E quest'anno hai conosciuto Francesco Modesto e il suo credo calcistico.

«Sì, ha un gioco diverso dagli altri, simile a quello di Gasperini con l'Atalanta. Si basa sull'uno contro uno a tutto campo. Un gioco in cui io e i miei compagni ci siamo trovati benissimo.»

E com'è Francesco Modesto da un punto di vista umano? Ora che non è più il tuo allenatore, puoi parlare in libertà.

«Modesto è un tipo diretto, ti dice sempre le cose in faccia. Lui e il suo staff fanno in modo che il suo modo di giocare ti entri in testa... se non entra in testa non c'è spazio.»

E adesso hai fatto conoscenza con il tuo nuovo allenatore, Lamberto Zauli.

«Con la Juventus pratichiamo un altro calcio: più possesso palla, cercare la giusta imbucata giocando veloci. Ma questo è dovuto al fatto che le caratteristiche dei giocatori sono diverse, da quelle dei giocatori della Pro Vercelli. Nella Juventus under 23 c'è più tecnica, ma c'è anche meno esperienza. Zauli comunque mi ha dato subito fiducia. Mi ha detto che devo giocare come so, perché mi conosceva.»

Com'è cambiata la tua vita con il lockdown prima e le nuove ristrettezze adesso?

«Di poco: allenamenti, casa, sentirsi con gli amici, vedere dei film. È sul campo che è tutto diverso, perché la mancanza del pubblico si fa sentire.»

Vivi a Torino. La tua famiglia?

«A dieci minuti di casa mia vivono mia padre e mia padre. Poi ho un fratello gemello che gioca portiere nel Saluzzo, in serie D?»

Ed è bravo?

«Direi che se la cava, che è bravino.»

Gli amici che senti. Chi sono quelli con cui hai maggiormente legato in questi anni di Pro?

«Con Gerbi, con cui ho condiviso un appartamento a Vercelli. E poi Sangiorgi, Iezzi, Saro, ma mi sento anche con Crescenzi e Max Gatto.»

Dove può arrivare la Pro Vercelli di Modesto, a tuo avviso?

È una squadra forte con un gruppo unito. Penso possa arrivare tra le prime cinque.»

E De Marino dove può o dove vuole arrivare?

«Mah, non si sa mai... Magari alla prima squadra della Juventus.»