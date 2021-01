Tragedia a Cozzo: bimbo di 8 anni muore soffocato

Terribile tragedia, martedì sera, a Cozzo, centro della lomellina alla porte del vercellese. Un bimbo di 8 anni, originario dell'Azerbaigian, ha perso la vita dopo essere rimasto schiacciato da un cumulo di vestiti con i quali stava armeggiando caduti da un armadio aperto poco prima. Il dramma si è consumato all'interno di una comunità situata nel paese lomellino in via Roma.

Il fatto è avvenuto intorno alle 20:40, i soccorsi sono scattati immediatamente e sono giunti sul posto con un'ambulanza della Croce Azzurra di Robbio e un'automedica, ma purtroppo per il bambino non c'è stato nulla da fare è deceduto dopo aver iniziato a non respirare fino a soffocare, nonostante i tentativi risultati vani di salvargli la vita da parte del personale medico dell'Areu 118.

A ricostruire la dinamica della tragedia sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Vigevano che stanno cercando di capire le esatte modalità di quanto accaduto, al momento non si può escludere l'ipotesi di un malore o di altri fattori di natura accidentale che hanno provocato il decesso del bambino.

La madre della vittima, una donna di 41 anni che viveva con il bimbo all'interno della casa famiglia di Cozzo, è stata trasportata ancora sotto choc per quanto accaduto all'ospedale civile di Vigevano dov'è giunta in codice verde.