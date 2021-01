Due persone sono rimaste ferite, nella mattina di mercoledì, per un incidente avvenuto poco dopo le 7 sulla provinciale per Casale, all'altezza dell'ex casa cantoniera all'incrocio che conduce a Pezzana e Asigliano.

La dinamica dell'incidente, che ha creato parecchi disagi al traffico, è ancora da accertare: sul posto, per i soccorsi, i mezzi del 118 che hanno prestato le prime cure alle persone coinvolte, poi trasportate in ospedale a Vercelli e ricoverate in codice giallo.