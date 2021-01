Borgosesia: non risponde ai familiari. Anziano trovato morto in casa

Non rispondeva ai familiari che, preoccupati e impossibilitati ad accedere all'abitazione dell'anziano congiunto, hanno chiesto l'intervento dei Vigili del Fuoco. Purtroppo, però, quando il personale del distaccamento permanente di Varallo e i sanitari del 118 sono entrati nell'abitazione di corso Vercelli, a Borgosesia, per l'uomo non c'era ormai più nulla da fare. Un malore gli era purtroppo stato fatale. La scoperta è stata fatta intorno alle 19 di mercoledì.

Nella medesima giornata, solo qualche ora prima, invece, il personale del distaccamento di Varallo erano stato fondamentale per prestare aiuto a una donna, residente a Borgosesia in via dottor Ferro che, colpita da un malore, non riusciva ad aprire la porta. Grazie all'intervento dei Vigili del Fuoco è stato possibile accedere all'appartamento e consentire ai sanitari di prestare soccorso alla malcapitata.