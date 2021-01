Puzza dai cassonetti condominiali: il Comune annuncia controlli

In arrivo controlli sui cassonetti condominiali a Borgosesia, dove nei giorni scorsi sono state segnalate alcune inadempienze: «Sono stato contattato da alcuni cittadini – spiega l’assessore Costantino Bertona – che mi hanno segnalato come, a causa di mancata differenziazione dei rifiuti, i cassonetti dell’indifferenziato emanavano cattivo odore: mi hanno chiesto di fare qualcosa, e dunque ho subito allertato la Seso per risolvere la situazione».

Il problema è che evidentemente qualcuno non si cura di differenziare in modo adeguato i rifiuti, gettando nell’indifferenziato anche materiale organico che poi, deperendo, emana cattivi odori: la soluzione è molto semplice, e consiste nell’invitare tutti i residenti dei condominii a praticare con attenzione la differenziazione dei rifiuti, evitando così di procurare fastidio ai loro coinquilini.

«Ho dato disposizione affinché nei prossimi giorni i nostri ispettori ambientali effettuino controlli a campione nei vari plessi residenziali – aggiunge Bertona – in modo da rilevare eventuali inadempienze, che saranno opportunamente documentate. Allerteremo quindi gli amministratori dei condominii interessati affinché invitino i residenti a seguire le regole... dopodiché saremo costretti ad elevare le sanzioni previste dal regolamento comunale».

Bertona si dice convinto che l’inconveniente si risolverà senza difficoltà, basterà che gli abitanti ci mettano un po’ di impegno: «Nelle case private questo problema non esiste, ciascuno si sente responsabilizzato ed esegue correttamente la differenziazione dei rifiuti – conclude l’assessore – lo stesso comportamento responsabile deve essere tenuto anche da chi vive in condominio: le eventuali sanzioni interesserebbero tutti i residenti, e diventerebbero motivo di cattivi rapporti di vicinato. Quindi, utilizzate l’app Junker – invita – e abbiate cura nel differenziare adeguatamente: sarà un bene per il vostro complesso residenziale, e per la città intera».