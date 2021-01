Servizio informatico sanitario ancora ko: altra giornata difficile per medici e pazienti

Secondo giorno di passione, per medici e sistema sanitario, a causa dei problemi di funzionamento del sistema informatico che gestisce i servizi di sanità digitale.

«Informiamo i cittadini che continuano a persistere alcuni disservizi tecnici nei sistemi di sanità digitale. In particolare ci risulta che in queste ore non sia possibile accedere al fascicolo sanitario elettronico / Ticket on line», si legge in una nota dell'Asl Vercelli diffusa nella tarda mattinata di mercoledì.

Nelle stesse ore anche numerosi medici di famiglia si erano lamentati per i problemi che, già nella giornata di martedì, avevano reso impossibile compilare ricette e prescrizioni. Ad andare in tilt nella giornata di martedì, era stato il sistema informatico a livello regionale.

«Forniremo comunicazione non appena il servizio sarà nuovamente operativo a pieno», precisano dall'Asl.