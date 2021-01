San Germano: giornata di vaccinazioni alla Casa del Vecchio

Ha preso il via martedì la vaccinazione degli ospiti e del personale della Casa del Vecchio "Pietro Perazzo": così come altre RSA in provincia, anche la struttura sangermanese, oltre che Covid free, con l'ultimo tampone che ha dato esito negativo, è entrata nel cerchio di tutte quelle che hanno iniziato con la somministrazione della prima dose di vaccino.

«Grazie all'efficenza di operatori, Asl, e Direttore sanitario - spiega in una nota il presidente del CdA, Andrea Innocenti - le operazioni si sono concentrate in poche ore della mattinata e non sono state rilevate reazioni al vaccino. Per la Casa del Vecchio Perazzo di San Germano si è trattato di una giornata in cui si è potuta percepire la volontà e soprattutto la voglia di reagire al Covid con senso di responsabilità e determinatezza».