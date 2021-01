A chi spettano manutenzione e decoro della caserma Garrone?

Interrogazione del Pd e di Vercelli per Maura Forte sulla ex Caserma Garrone.





La premessa. Nel 2018 con il Protocollo d’intesa tra l’Agenzia del Demanio, il Ministero della Giustizia e la Città di Vercelli le parti si impegnarono ad attivarsi per la valorizzazione e la razionalizzazione del patrimonio immobiliare pubblico da destinarsi al Tribunale di Vercelli, al fine di garantire il recupero dell’ex Caserma Garrone;

Come riportato nel Protocollo d’Intesa...:

l’Agenzia del Demanio ha già avviato, in sinergia con il Ministero della Giustizia e gli enti territoriali interessati, intese finalizzate ad una più idonea collocazione degli uffici giudiziari di Vercelli...

… l’Agenzia del Demanio ha proposto un’iniziativa, finalizzata alla riallocazione di tutti gli uffici giudiziari dislocati in diversi immobili sul territorio vercellese, in modo da concentrare gli stessi in un’unica sede, realizzando un progetto di Federal Building, attuabile attraverso la valorizzazione e rifunzionalizzazione del bene demaniale denominato “Ex Caserma Garrone”, previa verifica della possibilità di reperire i fondi necessari per la realizzazione degli interventi in questione;

Come riportato nel Protocollo d’Intesa, L'Agenzia del Demanio si impegna a:

• acquisire, a titolo gratuito, in nome e per conto dello Stato, l’aliquota di proprietà della Città di Vercelli dell’Ex Caserma Garrone, per poter successivamente porre in essere i necessari interventi di riqualificazione su un immobile in piena proprietà;

• curare il reperimento dei fondi necessari per la programmazione, la progettazione, l’affidamento e l’esecuzione degli interventi di rifunzionalizzazione dell’immobile denominato Ex Caserma Garrone, secondo i fabbisogni espressi nell’allegato n. (1);

Ecco quindi l'interrogazione:

- Quali azioni ha compiuto l’Amministrazione a seguito Deliberazione Consigliare n° 17 del 22/02/2018;

- a quale soggetto spetta la manutenzione e il decoro del fabbricato denominato Caserma Garrone per il quale è stato dichiarato l’interesse da parte del MIBACT, ai sensi degli artt. 10,12 del D.lgs. n. 42/2004, con Decreto del 28/04/2010; lo stesso è pertanto sottoposto a tutte le disposizioni di tutela contenute nel predetto Decreto Legislativo;

- se l’amministrazione ritiene opportuno attivarsi al fine di procedere almeno alla chiusura degli infissi oggi aperti che evidenziano esclusivamente lo stato di abbandono e incuria in cui versa il fabbricato