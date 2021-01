L’illuminazione degli esterni e i faretti LED a incasso

Sei in cerca di una soluzione ecosostenibile, longeva ed elegante per l’illuminazione del tuo giardino? Ti proponiamo i faretti LED a incasso: dispositivi in grado di armonizzarsi alla perfezione con l’ambiente circostante, in virtù del loro design essenziale e della struttura compatta.

La tecnologia LED comporta una serie di vantaggi. È definita come green per numerosi motivi, che vanno dal risparmio di energia alla bassa emissione di calore, fino all’assenza di radiazioni dannose e di mercurio. Capirai bene quanto una simile opzione sia ottima per rischiarare gli spazi outdoor, e per renderli più sicuri e confortevoli!

Una vasta gamma di modelli

Sul mercato esiste un ampio assortimento di faretti, che si distinguono soprattutto a seconda del colore e delle finiture.

Le migliori aziende selezionano solo ed esclusivamente articoli realizzati con materiali ecologici, atossici, rispettosi della natura. A questo elemento si uniscono le forme pulite e minimali, che contribuiscono a delineare un prodotto decisamente moderno.

Uno strumento di questo tipo, nella sua semplicità, possiede un alto potenziale estetico ed è progettato per amalgamarsi con i dintorni senza mai risultare fuori posto. Il discorso vale sia per gli apparecchi con base quadrangolare sia per quelli tondeggianti, per le superfici bianche e per quelle nere, per i rivestimenti in alluminio o in policarbonato.

Il LED come sinonimo di risparmio

Il LED è molto apprezzato per l’illuminazione degli esterni perché consente di limitare tantissimo i consumi e di ottimizzare in maniera razionale le risorse.

Vi sono delle persone che preferiscono lasciare la luce accesa in giardino per gran parte della sera, o anche per tutta la notte in caso di esigenze specifiche. In condizioni normali il budget da destinare alla bolletta sarebbe elevatissimo; i faretti LED a incasso, però, sfruttano una minore quantità di watt al confronto con i sistemi tradizionali, il che ha una ricaduta positiva sui costi mensili.

Ciò non vuol dire rinunciare a eccellenti prestazioni tecniche. Anzi, le sorgenti luminose a LED sono straordinariamente efficienti e permettono di raggiungere, con il flusso, anche gli angoli più lontani.

Valorizza il tuo giardino con dei faretti LED a incasso

Un faretto del genere può essere installato dove desideri: in una parete, o magari sul pavimento per un effetto finale ancora più artistico.

Tali prodotti sono funzionali e scenografici se montati nel muro esterno della casa, sul soffitto di un porticato, ai lati del vialetto d’accesso che conduce alla tua dimora. Le soluzioni sono molte, così che tu possa godere di un’illuminazione efficace in qualunque momento.

Questi articoli sono consigliati anche per contesti come i balconi e i terrazzi. Gli istanti di relax trascorsi all’aria aperta diventeranno ancora più piacevoli!

Una scelta durevole e sicura

Due enormi vantaggi della tecnologia LED, come già abbiamo accennato, sono la sua longevità e la sua sicurezza.

Simili lampade, innanzitutto, durano molto di più rispetto a quelle classiche. La vita media si aggira intorno alle 10.000 ore, tantissime se paragonate con le 2.000-3.000 ore dei sistemi alogeni. Vi sono addirittura degli apparecchi LED che arrivano a 50.000 ore, a seconda delle metodologie con cui sono fabbricati.

In più, gli strumenti a LED emanano scarse quantità di calore, e non determinano rischi come quello di incendio o di corto circuito. Questo è un fattore importantissimo da tenere in considerazione quando si parla dell’illuminazione degli esterni.

Altri possibili utilizzi dei faretti a incasso

Una parentesi: i faretti LED a incasso non sono adatti soltanto agli spazi outdoor, ma anche a quelli indoor.

Che ne pensi, per esempio, di usare questi prodotti in stanze come il bagno e la cucina? Senza dimenticare i corridoi, in cui potresti posizionare più faretti in maniera strategica per rischiarare l’intera area.

Non è raro che tali dispositivi siano adoperati nei laboratori, negli uffici, nelle sale d’attesa, nei musei e nei centri sportivi. La loro versatilità li rende adeguati tanto agli esterni quanto agli interni!

