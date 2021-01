Lutto per Marco Barbero, aveva solo 49 anni

A 15 anni di distanza dal terribile incidente stradale che lo aveva segnato in modo purtroppo irreversibile, è morto il trinese Marco Barbero. Aveva solo 49 anni (ne avrebbe compiuti 50 a febbraio) e da tempo la disabilità causata dall'incidente aveva molto aggravato le sue condizioni di salute.

Tanti amici lo hanno voluto ricordare attraverso i social, ripensando agli anni spensierati della gioventù e agli ultimi tempi duri.

Dopo l'incidente, che lo aveva costretto alla sedia a rotelle, Marco era stato seguito con amorevole dedizione dalla famiglia e in particolare dai genitori che si erano fatti carico di adeguare la casa alle nuove necessità, sopperire a tutte le necessità mediche e di cura che via via si erano presentate. Una situazione che era diventata sempre più difficile da sostenere - per l'avanzare dell'età e soprattutto per le rilevantissime risorse economiche richieste. Solo pochi anni fa l'amara esperienza vissuta dalla famiglia - che pur avendo tutti i requisiti per ottenere un finanziamento a ristoro di almeno una parte delle spese non aveva avuto niente perché aveva scoperto che il bando che avevano fatto non era poi stato finanziato - era arrivata alle cronache di tutti i giornali vercellesi.

Negli ultimi tempi erano riusciti a trovare una struttura residenziale appropriata alle esigenze del figlio, che però, purtroppo, è spirato nella giornata di lunedì, lasciando un grande vuoto nelle vite della mamma Tommasina, del papà Germano, della sorella Daniela, del cognato Gabriele, e del nipote Mattia.