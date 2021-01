Korczak: chiesti 2 anni e 8 mesi per la maestra di sostegno. La difesa: «Non furono maltrattamenti»

Due anni e 8 mesi: è la condanna chiesta dal pubblico ministero Davide Pretti per l'insegnante di sostegno Luisita Cantù, accusata di maltrattamenti per i comportamenti tenuti nei confronti di un bimbo disabile che frequentava la scuola materna Korczak e di una bimba che, per qualche mese, era stata allieva del medesimo istituto. Una conclusione condivisa dagli avvocati Giulia Cometti, Francesca Orrù, Luca Berra e Roberto Rossi, in rappresentanza delle nove parti civili costituite (i genitori della bimba e alcuni piccoli alunni della classe in cui insegnava l'imputata, rappresentati in quanto vittime di maltrattamento assistito).

Assoluzione perché il fatto non sussiste o non costituisce reato è invece la conclusione dei legali della difesa, Fabrizio Mastro e Cosimo Maggiore, e del collega Mauro Prinzivalli, dell'avvocatura dello Stato, che rappresenta il Ministero dell'Istruzione, chiamato in causa come responsabile civile.

E' stata un'udienza fiume, durata oltre sei ore, quella che ha segnato la chiusura di un processo molto delicato sia per la tipologia di reato contestato che per le parti coinvolte.

Due i capi di imputazione contestati all'insegnante, presente in aula, come per tutte le udienze del processo: il primo è nato nell'ambito di una più vasta indagine condotta dalla Squadra Mobile all'interno della scuola Korczak; il secondo per la denuncia presentata dalla mamma della bambina: ma in entrambi i casi, secondo il pubblico ministero, le accuse sarebbero state provate. «Video, testimonianze e incidenti probatori – ha detto il pm nella sua requisitoria – dimostrano il comportamento abitualmente maltrattante posto in essere dall'imputata che trascinava, strattonava e umiliava il bambino disabile mettendolo in cattiva luce davanti ai compagni e che utilizzava metodi autoritari che non potevano favorirne l'inclusione».

A sostegno, il magistrato ha citato l'incidente probatorio nel corso del quale era stato sentito un minore coinvolto nell'inchiesta parallela e le deposizioni dei testi chiamati in aula. Tra loro una delle due colleghe dell'imputata che, durante le indagini, aveva parlato di «metodi autoritari utilizzati dalla maestra Luisita con i bambini» e che in aula, anche se con difficoltà, ha poi confermato quelle affermazioni. Non altrettanto ha fatto l'altra collega, per la quale il pubblico ministero ha invece chiesto la trasmissione degli atti alla Procura per falsa testimonianza. Il magistrato ha anche parlato di «Un atteggiamento fin da subito oppositivo al lavoro d'indagine» da parte dei genitori del bambino disabile, che non si sono costituiti parte civile nel processo e che anzi hanno deposto come testi della difesa: «una decisione che comunque non legittima l'utilizzo di certi metodi da parte dell'insegnante».

Richiesta di condanna anche per il capo d'imputazione relativo alla bambina, per fatti precedenti all'inchiesta e dunque non supportati dalle video riprese: per l'accusa la testimonianza della mamma, le dichiarazioni di una collega dell'imputata e quanto detto dalla bambina nell'incidente probatorio compongono un quadro di prove coerenti rispetto alle contestazioni mosse.

Del tutto opposta la ricostruzione dei difensori che hanno insistito su un «vizio che sta alla base di tutto il processo: la frammentazione delle riprese effettuate in quei 40 giorni d'indagine e l'estrapolazione di scene che vengono decontestualizzate». Nel suo intervento, durato quasi tre ore, l'avvocato Maggiore ha ripercorso passo dopo passo il pre e il post dei video finiti nel faldone d'inchiesta, con l'obiettivo di dimostrare che tutti i comportamenti tenuti dalla sua assistita, tutte le parole usate, tutte le strategie messe in atto erano unicamente finalizzati a favorire l'inserimento, l'integrazione e lo sviluppo delle potenzialità del piccolo alunno all'interno della classe. Un cammino non facile vista la particolare disabilità del bambino che, in alcune occasioni, manifestava una tenace oppositività, causata da un forte blocco emotivo.

«Il vero maltrattamento – ha detto il legale – sarebbe stato quello di lasciare il bambino tutta la mattina in corridoio a fissare una tenda o una finestra. Una scelta di comodo, certamente, ma che non avrebbe fatto il bene dell'alunno. Invece ogni gesto, ogni parola dell'insegnante è volta a far sì che lui entri in classe, svolga le attività, si senta parte del gruppo. E i comportamenti degli altri bambini testimoniano che l'obiettivo viene raggiunto. Nei video si vede una classe serena, con bambini che coinvolgono il loro compagno speciale. Dove avrebbero appreso questo atteggiamento, se non dall'insegnante? Una maestra che si dimostra orgogliosa per i risultati ottenuti dal bambino, non certo un'insegnate frustrata o aggressiva».

Un tema, quello dell'integrazione del bimbo disabile e della sua gestione all'interno della classe, che era stato trattato anche nell'intervento dell'avvocato del Ministero, concorde nel chiedere l'assoluzione.

Chiaramente opposta, rispetto a quella dell'accusa, anche l'interpretazione delle testimonianze, tra cui quella chiave dei genitori del piccolo: «Persone meravigliose - ha detto Maggiore - che hanno sempre fatto di tutto per consentire al figlio di sviluppare le proprie potenzialità, che erano in costante contatto con l'insegnante dentro e fuori la scuola, come dimostra anche lo scambio assiduo di messaggi e che non si sono costituiti perché vedevano che il loro bambino era sereno con la maestra Luisita, era affettuoso con lei, e pian piano faceva importanti passi avanti».

Richiesta di assoluzione anche per l'altro capo di imputazione, per i maltrattamenti alla bambina: «Tutto ciò che la mamma ha raccontato in aula – ha detto l'avvocato Mastro – prova che la bambina vivesse una situazione di disagio, ma non che questo disagio fosse provocato dalla maestra Luisita. Tanto che, durante l'incidente probatorio, quando la bambina viene sollecitata a dire chi fosse la “maestra cattiva” fa un altro nome, non quello della mia assistita».

La sentenza è attesa per febbraio.