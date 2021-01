Caresanablot: auto distrutta dalle fiamme - VIDEO

Auto a fuoco, nella mattina di martedì, a Caresanablot, dove una squadra del Comando Vigili del Fuoco di Vercelli è stata impegnata, poco dopo le 7,30, nelle operazioni di spegnimento e messa in sicurezza di una vettura.

All'arrivo dei mezzi di soccorso nell'area del parcheggio, situato sulla Sp 230, in prossimità del McDonald's, la vettura era completamente avvolta dalle fiamme.

I Vigili del Fuoco si sono occupati di domare il rogo e mettere in sicurezza la zona. Accertamenti sono in corso per determinare la causa dell'incendio.