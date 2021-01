«Fondi per la Protezione civile e la mobilità elettrica»

La Città di Crescentino ottiene due importanti per la mobilità sostenibile e per la Protezione Civile.

Il primo finanziamento, del valore di 10mila euro, è stato concesso da parte di Finpiemonte. L’erogazione del contributo è il risultato della partecipazione al bando emesso per investimenti dedicati al rinnovo delle flotte di veicoli. Il denaro verrà impiegato per la fornitura di un mezzo di trasporto elettrico puro per il rinnovo del parco macchine della squadra manutenzione comunale.

Altri 16mila euro arriveranno dalla Regione Piemonte e saranno destinati al Gruppo Comunale di Protezione Civile per l’acquisto di una pompa idrovora da utilizzarsi in caso di fenomeni alluvionali.

«Siamo molto soddisfatti di aver ottenuto questi due importanti finanziamenti – commentano il sindaco Vittorio Ferrero e il vicesindaco Luca Lifredi – che ci permetteranno di procedere con due importanti investimenti sul fronte delle attrezzature comunali. Con i 10mila euro che ci arriveranno da Finpiemonte procederemo ad acquistare un mezzo elettrico leggero da destinare alla squadra manutenzione comunale affinché lo utilizzi per i servizi di piccola manutenzione da effettuarsi nel territorio comunale. I 16imila euro che ci sono stati donati dalla Regione Piemonte in favore del Gruppo Comunale di Protezione Civile quale messaggio di ringraziamento per l’impegno profuso in questi mesi di pandemia a servizio del territorio, integrati con altri quattromila euro finanziati direttamente dall’amministrazione comunale, saranno impiegati nell’acquisto di una pompa idrovora per i servizi svolti in caso di emergenza alluvionale. Continua così il nostro impegno nella ricerca di contributi per il miglioramento delle attrezzature comunali che ci consentono di offrire sempre un migliore servizio ai cittadini. Il ringraziamento va a Finpiemonte e alla Regione Piemonte per aver creduto nella bontà dei nostri investimenti».